Từ Hy Viên và chồng mới 'tay trong tay' dạo phố

Sao quốc tế 19/07/2022 11:47

Vợ chồng Từ Hy Viên vừa mới đây đã bị "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc dạo phố cùng nhau, cả hai trông có vẻ rất hạnh phúc.

Theo truyền thông Đài Loan, sau khi kết thúc buổi diễn ở thành phố Cao Hùng, DJ Koo đã ngay lập tức bay về Đài Bắc để đoàn tụ cùng bà xã Từ Hy Viên.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ rằng đã bắt gặp vợ chồng Từ Hy Viên cùng nhau dạo phố, cả hai nắm chặt tay nhau, đứng sát kề và cùng nhau trò chuyện rất tình cảm. Qua bức ảnh mà người này đăng tải, có thể thấy Đại S diện trang phục rất nữ tính, cặp đôi ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu.

Từ Hy Viên và chồng mới 'tay trong tay' dạo phố - Ảnh 1
Từ Hy Viên và DJ Koo cùng nhau dạo phố tại Đài Bắc - Ảnh: Internet

Gần đây, DJ Koo đã biểu diễn bài hát Barbie Girl tại một buổi hòa nhạc của mình. Khi được phóng viên hỏi rằng liệu đây có phải ca khúc mà anh dành tặng cho Từ Hy Viên hay không, DJ Koo đã lập tức trả lời: "Tất nhiên rồi". Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cùng hy vọng fan nữ có thể giữ khoảng cách với mình vì anh đã kết hôn rồi.

Từ Hy Viên và chồng mới 'tay trong tay' dạo phố - Ảnh 2
DJ Koo ngại ngùng khi được hỏi về Từ Hy Viên - Ảnh: Internet
Từ Hy Viên và chồng mới 'tay trong tay' dạo phố - Ảnh 3
Sau khi kết hôn với Từ Hy Viên vào đầu tháng 3 vừa qua, DJ Koo khẳng định anh sẽ đến Đài Bắc để sống với bà xã và phát triển sự nghiệp - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với Từ Hy Viên vào đầu tháng 3 vừa qua, DJ Koo khẳng định anh sẽ đến Đài Bắc để sống với bà xã và phát triển sự nghiệp tại đây. Mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình, DJ Koo cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Từ Hy Viên, hôn nhân của cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía công chúng.

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Mới đây, DJ Koo lần đầu lên tiếng xác nhận anh sẽ sống và phát triển sự nghiệp tại Đài Loan với vợ Từ Hy Viên.

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