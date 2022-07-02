Hậu kết hôn với Từ Hy Viên, tên tuổi của DJ Koo tại Đài Loan 'lên như diều gặp gió'

Sao quốc tế 02/07/2022 12:58

Sau khi kết hôn với Từ Hy Viên, nam nghệ sĩ người Hàn - DJ Koo nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả xứ Đài, giá vé trong các buổi diễn của anh cũng tăng lên gấp rưỡi so với thời gian trước.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, tối ngày 1/7 vừa qua, DJ Koo đã biểu diễn tại một hộp đêm tại Đài Loan, đây cũng là đêm diễn thứ 2 của anh tại quê nhà của vợ kể từ khi anh kết hôn với Từ Hy Viên.

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Buổi biểu diễn của DJ Koo vào tối ngày 1/7 có giá vé cao gấp rưỡi so với trước

Theo Sinchew, độ nổi tiếng của ông xã Đại S đã cao hơn rất nhiều so với thời gian trước. Những bức ảnh được truyền thông địa phương đăng tải cho thấy khán giả xếp hàng dài đợi mua vé để thưởng thức âm nhạc của DJ Koo, riêng nam nghệ sĩ cũng có một nhóm bảo vệ luôn túc trực xung quanh.

Cũng theo Sinchew, hộp đêm nơi DJ Koo biểu diễn cử 7 nhân viên an ninh luôn túc trực tại tầng 1 để duy trì trật tự. Khoảng 22h là lúc khách bắt đầu vào cử nhưng đến 22h30 thì vẫn còn tới hàng trăm người khác chờ đợi để được mua vé. Nhiều khán giả thú nhận họ không biết gì về DJ Koo nhưng khi biết được câu chuyện của anh và Từ Hy Viên, họ họ quyết tâm mua vé vào xem.

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Nhiều khán giả thú nhận không biết gì về DJ Koo nhưng khi biết được câu chuyện của anh và Từ Hy Viên, họ họ quyết tâm mua vé vào xem

Trong lần biểu diễn trước của DJ Koo, giá vé chỉ mang tính hữu nghị, nhưng lần này giá vé đã tăng lên gấp rưỡi. Đa phần người mua vé đều trong độ tuổi 20.

Sự nổi tiếng bất ngờ của DJ Koo tại Đài Loan phần lớn nhờ sự ảnh hưởng của Từ Hy Viên. Nhiều nguồn tin cho biết có thể vào tháng sau, nam nghệ sĩ sẽ cùng với bà xã tham gia một lễ trao giải tại Đài Loan, đồng thời cũng xuất hiện tin đồn anh sẽ phát triển sự nghiệp tại quê vợ nhờ sự hỗ trợ từ Đại S và bạn bè của cô.

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Có tin đồn DJ Koo sẽ phát triển sự nghiệp tại quê vợ nhờ sự hỗ trợ từ Từ Hy Viên và bạn bè của cô

 Ảnh: Internet

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