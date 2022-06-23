Cận cảnh lễ cưới của Từ Hy Viên và DJ Koo: Sau hơn 20 năm, 'chân tình' đã tìm về với nhau

Sau khi đăng ký kết hôn vào đầu tháng 3 vừa rồi, Từ Hy Viên và DJ Koo đã tổ chức một lễ cưới ấm cúng cùng với những người thân, bè bè của mình.

Sina đưa tin, DJ Koo vừa qua đã chia sẻ thêm một số hình ảnh trong hôn lễ của anh và Từ Hy Viên. Buổi lễ đơn giản là một bữa tiệc nhỏ với sự tham gia của gia đình và một số bạn thân trong showbiz của Đại S. Không phải lễ cưới hoành tráng, Từ Hy Viên và DJ Koo chỉ tổ chức một bữa tiệc đơn giản để chung vui cùng bạn bè, người thân - Ảnh: Internet Trong bữa tiệc, cặp đôi diện trang phục hiện đại và thời thượng. Từ Hy Viên điểm xuyết thêm mạng che mặt, tăng phần quý phái. Cô và DJ Koo có nhiều khoảnh khắc ôm hôn, nắm tay cực mùi mẫn trong ngày trọng đại của mình.

Chuyên gia trang điểm của Từ Hy Viên tiết lộ, Đại S và DJ Koo dù chia xa tới hơn 20 năm nhưng lại có tình cảm mặn nồng, gắn kết như mới yêu. Xa nhau hơn 20 năm, cặp đôi vẫn không ngần ngại bày tỏ tình cảm nồng cháy - Ảnh: Internet Như đã tiết lộ trước đó, cặp đôi không mua nhẫn cưới mà thay vào đó là xăm vào ngón áp út hình ảnh chiếc nhẫn và dòng chữ "Remember together forever" như một cách để đính ước. Bên cạnh đó, hai ngôi sao quyết định không sinh con.

Theo 163, do vấn đề công việc, DJ Koo hiện đang sống tại Hàn Quốc, tạm xa Từ Hy Viên nhưng trước đó cả hai đã cùng hưởng tuần trăng mật với nhau ở Đài Loan. Khi tham gia vào show You Quiz On The Block, Koo Jun Yup bày tỏ việc nên duyên với Đại S quả là định mệnh vì nếu không gặp lại được cô thì anh sẽ độc thân cả đời. Từ Hy Viên ngồi ở vị trí trung tâm bữa tiệc - Ảnh: Internet Cặp đôi xăm hình nhẫn lên tay để đính ước thay cho nhẫn cưới thật - Ảnh: Internet Cách đây ít lâu, Từ Hy Viên vô tình vướng vào lùm xùm với chồng cũ là Uông Tiểu Phi khi anh tố cô bị tâm thần, dùng thuốc lậu và phải chi trả hàng chục nghìn USD tiền thuốc mỗi tháng. Trước sự việc này, Từ Hy Viên đã suy sụp và tái phát bệnh tim vì thật ra cô phải dùng thuốc để điều bị chứng động kinh sau sinh. Trước việc bà xã bị chồng cũ bôi nhọ, DJ Koo từ phương xa đã liên tục thể hiện tình cảm đến Từ Hy Viên thông qua các phương tiện truyền thông, đồng thời khẳng định tình cảm khắng khít của cả hai.

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