Cận cảnh lễ cưới của Từ Hy Viên và DJ Koo: Sau hơn 20 năm, 'chân tình' đã tìm về với nhau

Theo 163, do vấn đề công việc, DJ Koo hiện đang sống tại Hàn Quốc, tạm xa Từ Hy Viên nhưng trước đó cả hai đã cùng hưởng tuần trăng mật với nhau ở Đài Loan. Khi tham gia vào show You Quiz On The Block, Koo Jun Yup bày tỏ việc nên duyên với Đại S quả là định mệnh vì nếu không gặp lại được cô thì anh sẽ độc thân cả đời.

Từ Hy Viên ngồi ở vị trí trung tâm bữa tiệc - Ảnh: Internet

Cặp đôi xăm hình nhẫn lên tay để đính ước thay cho nhẫn cưới thật - Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, Từ Hy Viên vô tình vướng vào lùm xùm với chồng cũ là Uông Tiểu Phi khi anh tố cô bị tâm thần, dùng thuốc lậu và phải chi trả hàng chục nghìn USD tiền thuốc mỗi tháng. Trước sự việc này, Từ Hy Viên đã suy sụp và tái phát bệnh tim vì thật ra cô phải dùng thuốc để điều bị chứng động kinh sau sinh.

Trước việc bà xã bị chồng cũ bôi nhọ, DJ Koo từ phương xa đã liên tục thể hiện tình cảm đến Từ Hy Viên thông qua các phương tiện truyền thông, đồng thời khẳng định tình cảm khắng khít của cả hai.