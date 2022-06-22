Hé lộ ảnh cưới hiếm hoi của Từ Hy Viên và chồng mới xứ Hàn, bất ngờ bật mí những quyết định 'không ngờ tới'

Mới đây, DJ Koo - chồng của Từ Hy Viên đã tiết lộ bức ảnh cưới hiếm hoi giữa anh và bà xã Từ Hy Viên.
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Xuất hiện trên chương trình "You Quiz On The Block" tại Hàn Quốc, nam ca sĩ DJ Koo đã tiết lộ bức ảnh cưới hiếm hoi giữa anh và bà xã Từ Hy Viên. Trong ảnh, Từ Hy Viên cũng không mặc váy cưới, cô diện một chiếc áo trễ vai và đội khăn voan mỏng trên đầu. Đồng thời, cặp đôi lại vô cùng giản dị khi cả hai nhìn thẳng máy quay, khoác vai nhau mỉm cười rạng rỡ.
Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cảm thán trước nhan sắc trẻ đẹp của Từ Hy Viên. Dù đã bước sang tuổi 45 và trải qua 2 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ gìn được vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính.
Bên cạnh đó, DJ Koo chia sẻ về mối nhân duyên từ 23 năm trước giữa anh và Từ Hy Viên. Bên cạnh đó là màn cầu hôn kỳ lạ qua video call của 2 người. Đáng chú ý, cho tới thời điểm bây giờ, cả hai cũng không đeo nhẫn cưới. Cả hai quyết định xăm hình chiếc nhẫn lên ngón áp út trên bàn tay thay cho minh chứng tình yêu. Cặp đôi cũng không tổ chức tiệc cưới rình rang, đồng thời quyết định không sinh con.
Quản lý của Từ Hy Viên từng tiết lộ nhờ tình yêu, nữ diễn viên trẻ ra. Đôi vợ chồng thống nhất không tổ chức hôn lễ. Sau khi kết hôn, DJ Koo hoạt động ở cả Đài Loan, Hàn Quốc. Anh nỗ lực học tiếng Trung để "nhập gia tùy tục".
DJ Koo sinh năm 1969, tên thật Koo Jun Yup, là một trong hai thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon. Nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc và Đài Loan thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, DJ Koo là nhà sản xuất âm nhạc. DJ Koo lần đầu kết hôn còn Từ Hy Viên qua một đời chồng, có hai con riêng.