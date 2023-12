Hé lộ ảnh cưới hiếm hoi của Từ Hy Viên và chồng mới xứ Hàn, bất ngờ bật mí những quyết định 'không ngờ tới'

Xuất hiện trên chương trình "You Quiz On The Block" tại Hàn Quốc, nam ca sĩ DJ Koo đã tiết lộ bức ảnh cưới hiếm hoi giữa anh và bà xã Từ Hy Viên. Trong ảnh, Từ Hy Viên cũng không mặc váy cưới, cô diện một chiếc áo trễ vai và đội khăn voan mỏng trên đầu. Đồng thời, cặp đôi lại vô cùng giản dị khi cả hai nhìn thẳng máy quay, khoác vai nhau mỉm cười rạng rỡ.

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cảm thán trước nhan sắc trẻ đẹp của Từ Hy Viên. Dù đã bước sang tuổi 45 và trải qua 2 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ gìn được vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính.