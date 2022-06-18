Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm'

Sao quốc tế 18/06/2022 20:30

Giữa lúc Từ Hy Viên và chồng mới DJ Koo chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào thì Uông Tiểu Phi lại "đứng ngồi không yên".

Vào ngày 15/6 vừa qua, DJ Koo tuy không ở cạnh Từ Hy Viên nhưng cũng không quên thể hiện tình cảm của mình với vợ. Anh dùng một cặp giày đôi so sánh với mình và vợ, DJ Koo bày tỏ sẽ cùng Từ Hy Viên mãi hạnh phúc và gọi cô là "Hy Viên của chúng ta", cách gọi thân mật của người Hàn.

Đáng chú ý là là khi Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo, hầu hết những lời anh nhận được đều là lời chúc phúc, trong khi Uông Tiểu Phi liên tiếp gặp thị phi, công việc làm ăn cũng bấp bênh.

Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm' - Ảnh 1

Nhìn thấy vợ cũ ngày càng hạnh phúc, dù trước đây đăng bài chúc mừng Từ Hy Viên tái hôn nhưng giờ Uông Tiểu phi lại "đứng ngồi không yên".

Cụ thể, vào sáng sớm hôm sau, Uông Tiểu Phi đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Mượn tình hình kinh doanh hiện tại, Uông Tiểu Phi nói về gia đình của mình, trong đó nhắc đến: "Tôi đã trải qua sự dằn vặt của sự chia ly, xa cách với người thân, và ánh nhìn cũng trở nên xa lạ".

Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm' - Ảnh 2

Uông Tiểu Phi nổi tiếng cưng chiều con gái, anh lại đăng lên hình ảnh chơi đùa cùng con gái ở bãi biển, có lẽ đây chính là cái Uông Tiểu Phi gọi là "sự chia ly của gia đình". Uông Tiểu Phi từng nói rằng trước đây đã vì công việc mà không ở gần con. Bởi vậy, dù bây giờ con gái đã cao hơn nhiều, nhưng Uông Tiểu Phi chỉ có tấm ảnh cũ của con mà thôi.

Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm' - Ảnh 3

Dù Uông Tiểu Phi có qua lại với nhiều người phụ nữ, nhưng chỉ cần thấy tin tức của Từ Hy Viên và chồng mới, anh lại có động thái "đứng ngồi không yên". Cư dân mạng cho rằng "con cá mất là con cá to", nhưng cũng một bộ phận khác cảm thấy Uông Tiểu Phi chỉ đến khi mất đi mới biết trân trọng vợ.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi Từ Hy Viên tái hôn

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