Phản ứng bất ngờ của Từ Hy Viên về tin tức Uông Tiểu Phi ngoại tình

Sao quốc tế 16/06/2022 10:31

Sau khi tin tức về chuyện Uông Tiểu Phi ngoại tình sau lưng Từ Hy Viên được phơi bày, thái độ của nữ minh tinh khiến nhiều người chú ý.

Tối ngày 15/6 vừa qua, mẹ ruột của Từ Hy Viên đã trả lời phỏng vấn của truyền thông về tình trạng hiện tại của con gái bà cũng như thái độ của các thành viên trong gia đình về các tin tức vừa qua.

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Mẹ ruột của Từ Hy Viên đã tha thứ cho Uông Tiểu Phi - Ảnh: Internet

Bà Hoàng Xuân Mai cho biết, bản thân đã tha thứ cho Uông Tiểu Phi. Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 44 vừa qua của Từ Hy Đệ, bà đã nhận được lời xin lỗi của con rể cũ.

Theo đó, Uông Tiểu Phi đã thừa nhận rằng bản thân anh đã uống say và không làm chủ được hành động của mình lúc đó. Bà Hoàng bày tỏ: "Tức giận gì chứ, dù sao cũng là cha của các cháu mình".

Bên cạnh đó, mẹ ruột của Từ Hy Viên khẳng định không xem hay quan tâm gì đến các tin tức tiêu cực về chuyện Uông Tiểu Phi ngoại tình. Phía Đại S cũng không mấy để tâm đến chuyện này, cô không đọc những tin tức tương tự để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

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Từ Hy Viên không quan tâm đến tin tức Uông Tiểu Phi ngoại tình - Ảnh: Internet

Trước đó, loạt ảnh Uông Tiểu Phi thân mật cùng nhiều cô gái khác khi chưa ly hôn với Từ Hy Viên đã được tay săn ảnh nổi tiếng Cát Tư Tề tung ra. Bên cạnh đó cũng xuất hiện tin đồn thiếu gia họ Uông dùng tiền để Trương Dĩnh Dĩnh phá thai và thực hiện hợp đồng tình yêu.

Chiều 30/5, thông qua trang cá nhân của mình, Uông Tiểu Phi bất ngờ đăng tải bài viết tố cáo Từ Hy Viên mắc bệnh tâm thần và dùng đơn thuốc của người khác để điều trị. Chi phí chữa bệnh của Đại S mỗi tháng lên đến 35.000 USD.

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Uông Tiểu Phi tiết lộ vợ cũ bị tâm thần và dùng thuốc lậu - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức nổ ra, mẹ ruột Từ Hy Viên đã lên tiếng phản bác việc con gái dùng thuốc lậu, đồng thời tiết lộ cô vô cùng tổn thương khi bị chồng cũ "hắt nước bẩn" như vậy.

"Con bé đã phải uống thuốc chống động kinh từ lâu rồi. Thời gian gần đây vì quá áp lực, con bé đã uống thuốc thư giãn chống căng thẳng do bác sĩ kê đơn. 2 loại thuốc này do bác sĩ kê đơn, không phải thuốc lậu." - bà Hoàng Xuân Mai cho hay.

Ngay sau đó, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng xin lỗi vợ cũ về phát ngôn của mình. Tuy nhiên anh vẫn bị dư luận chỉ trích thậm tệ vì đã ngoại tình mà còn dựng chuyện nói xấu vợ cũ.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh sao Hoa ngữ sao châu Á

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