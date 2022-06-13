Từ Hy Viên từng được chọn vào vai Hải Lan của Như Ý Truyện nhưng lại từ chối vì thấy mình 'không đủ đẹp'?

Đích thân Châu Tấn đã tiến cử Từ Hy Viên, nhưng cuối cùng người đẹp xứ Đài lại từ chối và nhường vai cho Trương Quân Ninh.
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Nhắc đến Như Ý Truyện - một trong những bộ phim cung đấu nổi tiếng nhất những năm gần đây của làng giải trí Hoa ngữ - thì không thể không nhắc đến vai Hải Lan do nữ diễn viên Trương Quân Ninh thủ vai. Nhân vật này nhận sự yêu thích đặc biệt từ công chúng bởi việc "trở mình" đầy ngoạn mục từ một cô gái yếu đuối thành một phi tần sắc sảo, quyết đoán và đặc biệt là vô cùng trung thành với Như Ý.
Được biết, trước khi nhận lời tham gia vào Như Ý Truyện, Trương Quân Ninh từng "thất nghiệp" suốt 3 năm ròng vì "dám" từ chối thực hiện "quy tắc ngầm" với một vị đạo diễn. Việc này đã khiến cho nữ diễn viên bỏ lỡ nhiều vai diễn tâm đắc. Cứ tưởng sự nghiệp diễn xuất của Trương Quân Ninh sẽ chấm dứt tại đây thì vai diễn Hải Lan đã giúp cô khôi phục tất cả.
Tuy vậy, theo nhiều nguồn tin, trước khi Như Ý Truyện chính thức bấm máy, Châu Tấn đã từng ngỏ ý muốn Từ Hy Viên đảm nhận một vai diễn quan trọng trong phim. Tuy nhiên, vì mới sinh con, cơ thể còn yếu và chưa phục hồi nhan sắc nên nữ diễn viên đành từ chối lời mời này.
Theo đó, vai diễn mà Châu Tấn muốn Từ Hy Viên đảm nhận chí là Hải Lan. Vì quá mê tiểu thuyết Như Ý Truyện nên khi nghe tin Châu Tấn tham gia vào dự án phim này, Đại S đã gọi điện thảo luận với Châu Tấn và được bạn thân mời tham gia.