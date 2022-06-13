Từ Hy Viên từng được chọn vào vai Hải Lan của Như Ý Truyện nhưng lại từ chối vì thấy mình 'không đủ đẹp'?

Sao quốc tế 13/06/2022 11:10

Đích thân Châu Tấn đã tiến cử Từ Hy Viên, nhưng cuối cùng người đẹp xứ Đài lại từ chối và nhường vai cho Trương Quân Ninh.

Nhắc đến Như Ý Truyện - một trong những bộ phim cung đấu nổi tiếng nhất những năm gần đây của làng giải trí Hoa ngữ - thì không thể không nhắc đến vai Hải Lan do nữ diễn viên Trương Quân Ninh thủ vai. Nhân vật này nhận sự yêu thích đặc biệt từ công chúng bởi việc "trở mình" đầy ngoạn mục từ một cô gái yếu đuối thành một phi tần sắc sảo, quyết đoán và đặc biệt là vô cùng trung thành với Như Ý.

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Nhân vâth Hải Lan do nữ diễn viên Trương Quân Ninh thủ vai nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả
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Tình ỷ muội giữa Như Ý và Hải Lan là điểm sáng đáng kể của bộ phim - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi nhận lời tham gia vào Như Ý Truyện, Trương Quân Ninh từng "thất nghiệp" suốt 3 năm ròng vì "dám" từ chối thực hiện "quy tắc ngầm" với một vị đạo diễn. Việc này đã khiến cho nữ diễn viên bỏ lỡ nhiều vai diễn tâm đắc. Cứ tưởng sự nghiệp diễn xuất của Trương Quân Ninh sẽ chấm dứt tại đây thì vai diễn Hải Lan đã giúp cô khôi phục tất cả.

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Trương Quân Ninh lấy lại hào quang nhờ Như Ý Truyện - Ảnh: Internet

Tuy vậy, theo nhiều nguồn tin, trước khi Như Ý Truyện chính thức bấm máy, Châu Tấn đã từng ngỏ ý muốn Từ Hy Viên đảm nhận một vai diễn quan trọng trong phim. Tuy nhiên, vì mới sinh con, cơ thể còn yếu và chưa phục hồi nhan sắc nên nữ diễn viên đành từ chối lời mời này.

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Từ Hy Viên từng được Châu Tấn mời tham gia Như Ý Truyện - Ảnh: Internet

Theo đó, vai diễn mà Châu Tấn muốn Từ Hy Viên đảm nhận chí là Hải Lan. Vì quá mê tiểu thuyết Như Ý Truyện nên khi nghe tin Châu Tấn tham gia vào dự án phim này, Đại S đã gọi điện thảo luận với Châu Tấn và được bạn thân mời tham gia.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Châu Tấn Như Ý Truyện sao Hoa ngữ sao châu Á

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