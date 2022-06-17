Nam nghệ sĩ nhắn nhủ: "Dù kết hôn muộn, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc như đôi uyên ương này". DJ Koo còn thân mật gọi Từ Hy Viên là Hee Won - tên tiếng Hàn mà anh đặt cho cô.

Ngày 16/6 vừa qua, DJ Koo đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân của mình hình ảnh 2 đôi giày có kiểu dáng tương đồng nhau kế bên là cặp vịt uyên ương (tượng trưng cho vợ chồng trong văn hóa Hàn Quốc).

Bên cạnh đó, DJ Koo cũng phủ nhận chuyện Từ Hy Viên ngoại tình, anh chỉ liên lạc với cô khi truyền thông đưa tin về việc cô ly hôn. Vì cả hai cũng không còn trẻ trung nên đã quyết định tiến tới hôn nhân thật nhanh chóng. Vì vấn đề dịch bệnh, nam nghệ sĩ người Hàn đã phải quỳ gối cầu hôn Đại S thông qua video call.

Tại Hàn Quốc, khi tham gia các chương trình giải trí , DJ Koo cho biết, mối quan hệ của anh và bà xã là định mệnh khi trùng hợp cả hai vẫn giữ số điện thoại của đối phương trong hơn 20 năm qua.

Trước đây không lâu, quản lý của Từ Hy Viên cho hay, DJ Koo đã xăm hình nhẫn cưới lên ngón áp út thay cho việc đeo nhẫn vì cả hai vợ chồng nổi tiếng đều không quan tâm đến hình thức mà chú trọng vào tình cảm mặn nồng dành cho nhau.

Cặp đôi không quan trọng hình thức mà để tâm đến tình cảm hơn - Ảnh: Internet

Ngày 30/5 vừa qua, Uông Tiểu Phi bất ngờ đăng đàn tố cáo Từ Hy Viên bị tâm thần và sử dụng thuốc lậu, mỗi tháng tiêu tốn hàng chục nghìn USD của anh để điều trị. Việc làm này của chồng cũ đã khiến cho Đại S thất vọng và tái phát bệnh tim, mẹ cô sau đó phải lên tiếng bác bỏ những thông tin mà thiếu gia họ Uông đưa ra.

Uông Tiểu Phi bị dư luận chỉ trích vì đã ngoại tình còn cáo buộc vợ cũ dùng thuốc lậu - Ảnh: Internet

Ngay chiều hôm sau, ngày 31/5, Uông Tiểu Phi đã lên tiếng xin lỗi Từ Hy Viên và mẹ cô - bà Hoàng Xuân Mai: "Hôm qua, trong lúc xúc động, tôi đã làm một sự việc mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời. Tôi đối với Hy Viên, các con và mẹ (mẹ của Từ Hy Viên) cảm thấy hổ thẹn. Tôi đã gửi lời xin lỗi và giải thích tới họ.

Là người đàn ông hơn 40 tuổi, khi làm sai, tôi chấp nhận bị chỉ trích. Tôi hy vọng sau này bù lại tổn thương mà tôi đã gây ra. Sau này, trừ những việc liên quan tới các con, tôi không quấy rầy cuộc sống của Hy Viên".