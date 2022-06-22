Hậu ồn ào vụng trộm với Trương Dĩnh Dĩnh, chồng cũ Từ Hy Viên đã có bạn gái mới?

Sao quốc tế 22/06/2022 15:32

Chồng cũ của Từ Hy Viên - thiếu gia Uông Tiểu Phi - mới đây đã bị bắt gặp sánh đôi bên cạnh một người đẹp khác và đó không phải là Trương Dĩnh Dĩnh.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Uông Tiểu Phi và mẹ ruột là bà Trương Lan đã cùng một nhóm bạn xuất hiện tại một nhà hàng cao cấp. Lúc rời đi, bà Trương Lan lộ rõ vẻ mặt bực tức, không hài lòng nhưng vẫn không quên chào tạm biệt mọi người.

tu hy vien 1
Bà Trương Lan ra về trong trạng thái không mấy vui vẻ và thoải mái - Ảnh: Internet

Một lát sau, Uông Tiểu Phi cũng rời khỏi nhà hàng cùng bạn bè nhưng với một tâm trạng vui vẻ. Điều đáng nói là chồng cũ Từ Hy Viên đã đi cùng với một cô gái xinh đẹp suốt đường ra xe và đó không phải là Trương Dĩnh Dĩnh.

tu hy vien 2
Uông Tiểu Phi cùng một cô gái có ngoại hình xinh đẹp đi cùng nhau, nhan sắc của người này được đánh giá là không kém cạnh người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo những hình ảnh được paparazzi chụp lại, cô gái này có ngoại hình khá nổi bật, nhan sắc xinh đẹp và phong thái thong thả. Một số ý kiến cho rằng cô gái này không hề thua kém nữ người mẫu họ Trương về mặt nhan sắc - người được cho là đã hẹn hò với Uông Tiểu Phi trong suốt thời gian vừa qua.

tu hy vien 3
Liệu Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh đã chia tay sau loạt ồn ào vừa qua? - Ảnh: Internet

Ngay sau khi loạt ảnh Uông Tiểu Phi và cô gái lạ mặt này được đăng tải, công chúng đã đặt ra nghi vấn chồng cũ của Từ Hy Viên phải chăng đã có tình mới? Một số cư dân mạng còn để lại các bình luận chế nhạo thiếu gia họ Uông đổi bạn gái nhanh như thay áo.

Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm'

Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm'

Giữa lúc Từ Hy Viên và chồng mới DJ Koo chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào thì Uông Tiểu Phi lại "đứng ngồi không yên".

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm'

Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm'

Người tình của chồng cũ Từ Hy Viên khởi kiện người tố cô 'cặp kè' đại gia đáng tuổi bố và từng phá thai

Người tình của chồng cũ Từ Hy Viên khởi kiện người tố cô 'cặp kè' đại gia đáng tuổi bố và từng phá thai

DJ Koo phản bác tin đồn Từ Hy Viên ngoại tình, bày tỏ nỗi nhớ vợ khi đang ở xa

DJ Koo phản bác tin đồn Từ Hy Viên ngoại tình, bày tỏ nỗi nhớ vợ khi đang ở xa

Phản ứng bất ngờ của Từ Hy Viên về tin tức Uông Tiểu Phi ngoại tình

Phản ứng bất ngờ của Từ Hy Viên về tin tức Uông Tiểu Phi ngoại tình

Chồng mới Từ Hy Viên đăng video chúc mừng sinh nhật em vợ

Chồng mới Từ Hy Viên đăng video chúc mừng sinh nhật em vợ

Từ Hy Viên từng được chọn vào vai Hải Lan của Như Ý Truyện nhưng lại từ chối vì thấy mình 'không đủ đẹp'?

Từ Hy Viên từng được chọn vào vai Hải Lan của Như Ý Truyện nhưng lại từ chối vì thấy mình 'không đủ đẹp'?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 57 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI