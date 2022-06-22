Chồng cũ của Từ Hy Viên - thiếu gia Uông Tiểu Phi - mới đây đã bị bắt gặp sánh đôi bên cạnh một người đẹp khác và đó không phải là Trương Dĩnh Dĩnh.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Uông Tiểu Phi và mẹ ruột là bà Trương Lan đã cùng một nhóm bạn xuất hiện tại một nhà hàng cao cấp. Lúc rời đi, bà Trương Lan lộ rõ vẻ mặt bực tức, không hài lòng nhưng vẫn không quên chào tạm biệt mọi người.

Bà Trương Lan ra về trong trạng thái không mấy vui vẻ và thoải mái - Ảnh: Internet

Một lát sau, Uông Tiểu Phi cũng rời khỏi nhà hàng cùng bạn bè nhưng với một tâm trạng vui vẻ. Điều đáng nói là chồng cũ Từ Hy Viên đã đi cùng với một cô gái xinh đẹp suốt đường ra xe và đó không phải là Trương Dĩnh Dĩnh.

Uông Tiểu Phi cùng một cô gái có ngoại hình xinh đẹp đi cùng nhau, nhan sắc của người này được đánh giá là không kém cạnh người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo những hình ảnh được paparazzi chụp lại, cô gái này có ngoại hình khá nổi bật, nhan sắc xinh đẹp và phong thái thong thả. Một số ý kiến cho rằng cô gái này không hề thua kém nữ người mẫu họ Trương về mặt nhan sắc - người được cho là đã hẹn hò với Uông Tiểu Phi trong suốt thời gian vừa qua.

Liệu Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh đã chia tay sau loạt ồn ào vừa qua? - Ảnh: Internet

Ngay sau khi loạt ảnh Uông Tiểu Phi và cô gái lạ mặt này được đăng tải, công chúng đã đặt ra nghi vấn chồng cũ của Từ Hy Viên phải chăng đã có tình mới? Một số cư dân mạng còn để lại các bình luận chế nhạo thiếu gia họ Uông đổi bạn gái nhanh như thay áo.

Từ Hy viên bày tỏ tình cảm với tình mới, chồng cũ Uông Tiểu Phi 'thức trắng đêm' Giữa lúc Từ Hy Viên và chồng mới DJ Koo chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào thì Uông Tiểu Phi lại "đứng ngồi không yên".

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