Chồng cũ của Từ Hy Viên - thiếu gia Uông Tiểu Phi - mới đây đã bị bắt gặp sánh đôi bên cạnh một người đẹp khác và đó không phải là Trương Dĩnh Dĩnh.
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Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Uông Tiểu Phi và mẹ ruột là bà Trương Lan đã cùng một nhóm bạn xuất hiện tại một nhà hàng cao cấp. Lúc rời đi, bà Trương Lan lộ rõ vẻ mặt bực tức, không hài lòng nhưng vẫn không quên chào tạm biệt mọi người.
Một lát sau, Uông Tiểu Phi cũng rời khỏi nhà hàng cùng bạn bè nhưng với một tâm trạng vui vẻ. Điều đáng nói là chồng cũ Từ Hy Viên đã đi cùng với một cô gái xinh đẹp suốt đường ra xe và đó không phải là Trương Dĩnh Dĩnh.
Theo những hình ảnh được paparazzi chụp lại, cô gái này có ngoại hình khá nổi bật, nhan sắc xinh đẹp và phong thái thong thả. Một số ý kiến cho rằng cô gái này không hề thua kém nữ người mẫu họ Trương về mặt nhan sắc - người được cho là đã hẹn hò với Uông Tiểu Phi trong suốt thời gian vừa qua.
Ngay sau khi loạt ảnh Uông Tiểu Phi và cô gái lạ mặt này được đăng tải, công chúng đã đặt ra nghi vấn chồng cũ của Từ Hy Viên phải chăng đã có tình mới? Một số cư dân mạng còn để lại các bình luận chế nhạo thiếu gia họ Uông đổi bạn gái nhanh như thay áo.