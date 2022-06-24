Mẹ ruột Uông Tiểu Phi mong muốn đón hai cháu ruột về nhà, Từ Hy Viên bày tỏ thái độ không tưởng

Sao quốc tế 24/06/2022 19:57

Mẹ của chồng cũ Từ Hy Viên - bà Trương Lan - mới đây đã livestream bày tỏ nỗi nhớ và mong muốn được đưa hai đứa cháu ruột về nhà.

Vào buổi livestream tối ngày 23/6 vừa qua, bà Trương Lan đã xuất hiện với đôi mắt rưng rưng. Mẹ của Uông Tiểu Phi cho biết, bà rất nhớ hai đứa cháu của mình (hiện đang được Từ Hy Viên nuôi dưỡng), đồng thời bày tỏ mong muốn được gặp hai cháu bé.

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Bà Trương Lan bày tỏ nỗi nhớ hai cháu ruột - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng khi xem livestream của bà Trương Lan đã vào bình luận động viên và cho rằng bà nên bàn bạc với con dâu cũ để được gặp hai đứa cháu. Tuy nhiên cũng có nhiều người chỉ trích bà rằng dù sau cả hai đứa trẻ là con của Từ Hy Viên, bà không thể nào ép chúng ở xa mẹ mình.

Được biết, hai con của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã cùng mẹ trở về Đài Bắc được vài năm nay, do dịch bệnh nên hai đứa trẻ chỉ được gặp ông bà nội tại Bắc Kinh qua video call. Gần đây, vào ngày sinh nhật của bà Trương Lan, hai bé đã gọi điện để chúc mừng.

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Từ Hy Viên không để tâm đến chia sẻ của mẹ chồng cũ - Ảnh: Internet

Trước lời tâm sự của mẹ Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên không có phản ứng gì. Kể từ sau khi tái hôn với DJ Koo, cô sống kín tiếng và không xuất hiện trước công chúng. Hiện tại cô và ông xã đang phải sống xa nhau vì lý do công việc của anh.

Về phía Uông Tiểu Phi, mới đây anh đã bị bắt gặp đi cùng một bóng hồng khác sau ồn ào với người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Nhiều người cho rằng, tai tiếng mà người đẹp họ Trương mang lại khiến cho Uông thiếu gia cảm thấy chán ngán và tạm thời hẹn hò cùng người khác để lấp đi chỗ trống.

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Khi biết được DJ Koo sẽ kết hôn với Từ Hy Viên - người phụ nữ đã qua một lần đò và còn là người ngoại quốc, mẹ của DJ Koo không hề phản đối mà còn ủng hộ nhiệt tình.

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