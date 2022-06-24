Thái độ bất ngờ của mẹ chồng Từ Hy Viên khi biết tin con trai kết hôn với bạn gái ngoại quốc

"Bà rất hạnh phúc. 20 năm trước, khi tôi yêu Từ Hy Viên, bà cũng biết. Vì thế, khi biết tôi gặp lại cô ấy, bà mừng cho tôi. Không có gì tuyệt vời hơn tình cảm của một người mẹ." - DJ Koo cho hay.

Mới đây khi tham gia vào một chương trình truyền hình tại Hàn Quốc, DJ Koo cho biết cuộc hôn nhân của anh và Từ Hy Viên được cả hai bên gia đình ủng hộ. Đối với mẹ của nam nghệ sĩ, khi biết được anh tái hợp với "mối tình đầu" cách đây hơn 20 năm, bà rất hạnh hạnh phúc và vui vẻ.

Nói về khoảnh khắc gặp lại Từ Hy Viên sau hơn 20 năm xa cách, DJ Koo tâm sự: "Tôi hoàn thành cách ly và đến nhà cô ấy ngay. Cửa thang máy mở ra, cuối cùng chúng tôi cũng gặp lại nhau. Chúng tôi ôm nhau khóc. Quản lý của Hy Viên chụp lại khoảnh khắc đầu tiên, khi tôi bước vào nhà. Đến giờ, tôi vẫn khóc khi nhìn lại giây phút ấy. Ký ức của 20 năm trước đổ ùa về như dòng nước chảy. Tôi xúc động khi thấy Hy Viên".

Chia sẻ này của DJ Koo đồng thời đã bác bỏ tin đồn mẹ của nam nghệ sĩ không thích con dâu đã từng ly hôn và có quốc tịch nước ngoài. Bên cạnh đó, anh cũng cho biết, mẹ ruột Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai - không hề ghét anh mà thậm chí coi anh như con trai ruột.

Vì lần gặp cách nhau hơn 20 năm, DJ Koo đã thầm quyết định Từ Hy Viên chính là hình mẫu vợ tương lai của mình, lúc ấy cô xinh đẹp, cá tính và vô cùng thu hút. Tuy nhiên, thời điểm ấy DJ Koo đang là một ngôi sao, trong khi Đại S mới là một ngôi sao mới nên cặp đôi đành chia tay trong tiếc nuối.

Bức ảnh mà DJ Koo và Từ Hy Viên chụp cùng nhau cách đây hơn 20 năm - Ảnh: Internet

Nam nghệ sĩ người Hàn thừa nhận, anh từng có ý định bỏ showbiz để bỏ chạy cùng Từ Hy Viên, nhưng quyết định chia tay đã được đưa ra dù vô cùng khó khăn. Đêm trước khi DJ Koo tiễn Đại S ra sân bay, cả hai đã ôm nhau khóc rất nhiều. Anh cho biết, nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn sẽ không từ biệt với nữ minh tinh họ Từ: "Nếu được, tôi sẽ nói với cô ấy: 'Anh muốn ở bên em, dù có bất cứ điều gì xảy đến'."

Hiện tại, do lịch trình công việc, Từ Hy Viên và DJ Koo phải tạm xa nhau, nhưng nam nghệ sĩ đang ngập tràn hạnh phúc. Anh cho biết bản thân cảm thấy như bây giờ cuộc sống mới chính thức bắt đầu: "Tôi đã trì hoãn mọi thứ quá lâu nên giờ đây muốn dành tất cả cho cô ấy. Tôi muốn dành cho vợ trọn vẹn tình yêu, cho đến khi Hee Won của tôi tóc bạc trắng. Tưởng tượng ra việc chúng tôi cùng nhau già đi một cách hạnh phúc thật tuyệt vời".

Hai ngôi sao không dùng nhẫn cưới mà xăm lên tay như một cách đính ước - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, DJ Koo cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bà xã người Đài Loan: "Cảm ơn em đã chấp nhận anh một lần nữa, sau 20 năm. Quãng đường sau này, anh sẽ dành cho em một cách thật vui vẻ. Anh bảo vệ em, yêu thương và trân trọng em. Hee Won, anh yêu em".

Được biết, Hee Won là tên tiếng Hàn mà DJ Koo dùng để gọi Từ Hy Viên, thể hiện tình cảm anh cho bà xã.