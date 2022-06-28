Vợ chồng Từ Hy Viên kết thúc thời gian yêu xa, gặp gỡ Châu Kiệt Luân tại bữa tiệc toàn sao

Sao quốc tế 28/06/2022 15:41

Vợ chồng Từ Hy Viên mới đây đã cùng ăn tối với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan như Châu Kiệt Luân, Lâm Tuấn Kiệt,...

Tối ngày 27/6 vừa qua, Châu Kiệt Luân đã đăng tải lên story Instagram của mình loạt khoảnh khắc trong bữa tối của anh. Trong bữa tiệc này còn có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng khác như bà xã anh - Côn Lăng, vợ chồng Từ Hy ViênDJ Koo, Lâm Tuấn Kiệt, Từ Hy Đệ.

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Lâm Tuấn Kiệt ngồi cạnh vợ chồng Châu Kiệt Luân - Côn Lăng - Ảnh: Internet

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà nhiều ngôi sao Đài Loan cùng nhau góp mặt không mà không phải tại một sự kiện giải trí nào đó. Trên mạng xã hội, nhiều netizen đã gọi vui đây là "bữa tiệc của các ngôi sao".

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Vợ chồng Từ Hy Viên - DJ Koo và em gái Từ Hy Đệ ngồi ở phía đối diện - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài tạm xa nhau vì lý do công việc và hoàn thành giấy tờ, vợ chồng Từ Hy Viên mới có cơ hội ở gần nhau. Kể từ sau khi tái hôn, Đại S được đánh giá là ngày càng trẻ trung, rạng rỡ và xinh đẹp.

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Mọi người đều đang chú tâm vào những màn ảo thuật - Ảnh: Internet

Gần đây, DJ Koo đã chia sẻ một số bức ảnh được chụp tại lễ cưới đơn giản của anh và Từ Hy Viên. Thay vì đeo nhẫn cưới, cặp đôi đã chọn cách xăm hình nhẫn lên ngón áp út như một cách đính ước và hứa hẹn mãi mãi bên nhau.

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Từ Hy Viên và DJ Koo chính thức kết thúc thời gian 'yêu xa' - Ảnh: Internet

Về phần Châu Kiệt Luân, vào đầu tháng 5 vừa qua, nam nghệ sĩ đã thông báo rằng bà xã Côn Lăng đã hạ sinh con gái, đây cũng là bé thứ 3 của hai người. Giọng ca Sứ Thanh Hoa dành toàn bộ thời gian để chăm sóc vợ sau khi cô sinh con.

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Vợ chồng Châu Kiệt Luân vừa mới đón bé thứ 3 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Châu Kiệt Luân cũng thông báo một tin vui với người hâm mộ của mình. Theo đó, anh sẽ phát hành album mới vào giữa tháng 7 này, đây là album mà nam nghệ sĩ đã ấp ủ trong suốt 6 năm ròng.

Hé lộ loạt ảnh tiệc cưới lần hai của Từ Hy Viên và DJ Koo

Hé lộ loạt ảnh tiệc cưới lần hai của Từ Hy Viên và DJ Koo

Từ Hy Viên và DJ Koo (Koo Jun Yup) tổ chức lễ cưới tại nhà sau khi đăng ký kết hôn vào ngày 28/3.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên DJ Koo Châu Kiệt Luân sao Hoa ngữ sao châu Á

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