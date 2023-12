Hé lộ loạt ảnh tiệc cưới lần hai của Từ Hy Viên và DJ Koo

Koo Jun Yup (sinh năm 1969) và Từ Hy Viên (sinh năm 1976) thông báo kết hôn ngày 8/3. Họ tiến đến hôn nhân sau vài tháng trò chuyện qua mạng dù chưa gặp lại nhau sau 24 năm xa cách.

Theo ETtoday, mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Koo Jun Yup hòa hợp nhờ có chung nhiều sở thích. Họ yêu thích xăm hình và xem hình xăm là tính vật định tình.

Sau 3 tháng tuần trăng mật ở Đài Loan, DJ Koo đã trở về Hàn Quốc. Anh hiện đắt show giải trí ở quê nhà. Mối quan hệ giữa anh và Từ Hy Viên được truyền thông xứ kim chi đặc biệt quan tâm. Theo 163, chương trình You Quiz On The Block có sự hiện diện của Koo Jun Yup đạt rating 5,2%.

Tối 23/6, quản lý Liêu Vỹ Kỳ thông báo Từ Hy Viên sắp trở lại ngành giải trí. Cô ký hợp đồng với thương hiệu lớn. Do lịch trình bận rộn và dịch bệnh, Từ Hy Viên chưa có kế hoạch sang Hàn Quốc gặp gỡ DJ Koo và gia đình chồng. Trên You Quiz On The Block, Koo Jun Yup cho biết mẹ anh mong đợi được gặp con dâu.