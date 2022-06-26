Hé lộ loạt ảnh tiệc cưới lần hai của Từ Hy Viên và DJ Koo

Sao quốc tế 26/06/2022 16:07

Từ Hy Viên và DJ Koo (Koo Jun Yup) tổ chức lễ cưới tại nhà sau khi đăng ký kết hôn vào ngày 28/3.

Mới đây, theo trang Sina, Từ Hy ViênDJ Koo (Koo Jun Yup) tổ chức lễ cưới tại nhà sau khi đăng ký kết hôn vào ngày 28/3. Bữa tiệc mừng kết hôn của họ được tổ chức đơn giản, ấm cúng bên người thân và bạn bè.

ETtoday cho biết tiệc đãi khách chỉ cho 20 người. Người đẹp Từ Hy  và Koo Jun Yup không chú trọng hình thức, nhất là khi hôn sự diễn ra trong thời điểm Đài Loan tái bùng dịch Covid-19.

Hé lộ loạt ảnh tiệc cưới lần hai của Từ Hy Viên và DJ Koo - Ảnh 1Hé lộ loạt ảnh tiệc cưới lần hai của Từ Hy Viên và DJ Koo - Ảnh 2

Cô dâu, chú rể tiết kiệm trong việc sắm trang phục cưới. DJ Koo mặc lại vest cũ. Từ Hy Viên không chọn váy cưới sang trọng, thương hiệu tầm quốc tế. Cô thay thế váy cưới bằng trang phục hiện đại của thương hiệu Rachel Gilbert, có giá 1.200 USD và đi giày cao gót đến từ Sergio Rossi với giá 673 USD. Ngoài ra, nữ diễn viên còn mặc bộ váy của nhãn hàng Ports 1961, có giá nhỉnh hơn 1.000 USD. Tổng chi phí cho váy áo của Từ Hy Viên chưa đến 5.000 USD.

Koo Jun Yup (sinh năm 1969) và Từ Hy Viên (sinh năm 1976) thông báo kết hôn ngày 8/3. Họ tiến đến hôn nhân sau vài tháng trò chuyện qua mạng dù chưa gặp lại nhau sau 24 năm xa cách.

Hé lộ loạt ảnh tiệc cưới lần hai của Từ Hy Viên và DJ Koo - Ảnh 3

Theo ETtoday, mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Koo Jun Yup hòa hợp nhờ có chung nhiều sở thích. Họ yêu thích xăm hình và xem hình xăm là tính vật định tình.

Sau 3 tháng tuần trăng mật ở Đài Loan, DJ Koo đã trở về Hàn Quốc. Anh hiện đắt show giải trí ở quê nhà. Mối quan hệ giữa anh và Từ Hy Viên được truyền thông xứ kim chi đặc biệt quan tâm. Theo 163, chương trình You Quiz On The Block có sự hiện diện của Koo Jun Yup đạt rating 5,2%.

Tối 23/6, quản lý Liêu Vỹ Kỳ thông báo Từ Hy Viên sắp trở lại ngành giải trí. Cô ký hợp đồng với thương hiệu lớn. Do lịch trình bận rộn và dịch bệnh, Từ Hy Viên chưa có kế hoạch sang Hàn Quốc gặp gỡ DJ Koo và gia đình chồng. Trên You Quiz On The Block, Koo Jun Yup cho biết mẹ anh mong đợi được gặp con dâu.

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