Em gái Từ Hy Viên bị chỉ trích vì đùa cợt về 'chuyện nhạy cảm' của chị gái và DJ Koo

Việc em gái Từ Hy Viên đùa giỡn về "chuyện ấy" của vợ chồng chị gái đã khiến cô nhận về nhiều chỉ trích từ công chúng.

Vừa qua, DJ Koo đã cùng với em vợ của mình - Từ Hy Đệ - và MC Đào Tinh Oánh cùng nhau xuất hiện tại Lễ trao giải Kim Khúc, hay còn được biết đến là giải thưởng âm nhạc hàng đầu Đài Loan. Hậu trường của buổi lễ này cũng đã được nữ MC này cho đăng tải lên MXH.

DJ Koo và Đào Tinh Oánh tương tác với nhau rất tự nhiên ở hậu trường - Ảnh: Internet

Ở hậu trường, DJ Koo và Đào Tinh Oánh tương tác với nhau rất tự nhiên. Cả hai còn trao nhau cái ôm thắm thiết sau nhiều năm không gặp nhau. Trong video, DJ Koo diện áo khoác denim sáng màu với phong cách trẻ trung năng động. Nhiều khán giả nhận xét, nam nghệ sĩ không giống với người đã bước qua tuổi ngũ tuần.

Khi được MC Đào Tinh Oánh hỏi về tình hình hôn nhân, DJ Koo đã nói rằng: "Kiếp trước có lẽ tôi đã cứu cả thế giới, nên kiếp này mới cưới được Từ Hy Viên". Được biết, dù chỉ mới kết hôn 4 tháng nhưng nam nghệ sĩ người Hàn không ngại công khai bày tỏ tình cảm với bà xã mình.

Từ Hy Đệ đã giải thích rằng việc cô có hành động nhạy cảm với anh rể là vì 2 người thường đùa giỡn với nhau như vậy ở nhà - Ảnh: Internet

Cũng trong video này, Từ Hy Đệ đã giải thích rằng việc cô có hành động nhạy cảm với anh rể là vì 2 người thường đùa giỡn với nhau như vậy ở nhà. Bên cạnh đó, Tiểu S còn nhận thêm chỉ trích khi suồng sã nói trong clip này: "Về nhà anh có thể *** với chị gái em." - câu nói của nữ MC ám chỉ đến việc quan hệ tình dục. Nghe xong câu nói này, chính anh rể của cô phải thốt lên: "Thần kinh".

Câu nói gây tranh cãi của Từ Hy Đệ - Ảnh: Internet

Nhiều netizen đã để lại bình luận dưới video chỉ trích hành động này của Từ Hy Đệ, cho rằng cô đang vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực Từ Hy Đệ, khen cô thẳng thắn và hài hước.

Em gái Từ Hy Viên giải thích về trò đùa phản cảm với anh rể Tại Lễ trao giải Kim Khúc mới đây, em gái Từ Hy Viên - MC Từ Hy Đệ đã có hành động đùa giỡn hơi quá trớn với anh rể của mình, điều này đã khiến khán giả phản ứng khá dữ dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-gai-tu-hy-vien-bi-chi-trich-vi-dua-cot-ve-chuyen-nhay-cam-cua-chi-gai-va-dj-koo-482163.html