Ông xã Từ Hy Viên sánh đôi bên em vợ tại lễ trao giải âm nhạc hàng đầu Đài Loan

Em gái Từ Hy Viên đã cùng với anh rể của mình tham dự Golden Melody Awards - lễ trao giải âm nhạc hàng đầu Đài Loan.
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Vào Lễ trao giải Kim Phúc (Golden Melody Awards) được tổ chức vào ngày 2/7 vừa qua, MC Từ Hy Đệ - em gái của Từ Hy Viên đã cùng với anh rể của mình là DJ Koo tham dự.
Trong lễ trao giải này, Từ Hy Đệ xuất hiện với tư cách MC, khách mời, cô gây ấn tượng với bộ cánh hồng cánh sen được cắt xẻ táo bạo. Giữ buổi trao giải, cô đã mời DJ Koo cùng lên sân khấu, sau đó 2 người kết hợp với nữ MC Đào Tinh Oánh cho ra màn tương tác vô cùng hài hước.
Theo tờ Ettoday, Từ Hy Viên dự định sẽ dùng địa vị và các mối quan hệ của mình tại Đài Loan để hỗ trợ phát triển sự nghiệp cho ông xã, điều này cũng được Từ Hy Đệ đồng tình. Vì vậy, trong tương lai, DJ Koo sẽ tăng cường tham gia vào nhiều hoạt động giải trí ở showbiz xứ Đài.
Được biết, Lễ trao giải Kim Phúc lần này được tổ chức tại Nhà Hát Cao Hùng và được tôn vinh là "Grammy của Đài Loan". Giải thưởng này được chính Bộ Văn hóa Đài Loan tạo ra để trao tặng để ghi nhận thành tích xuất sắc trong ngành công nghiệp âm nhạc truyền thống và phổ thông của những người làm nghệ thuật.
Ảnh: Ettoday