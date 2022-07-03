Ông xã Từ Hy Viên sánh đôi bên em vợ tại lễ trao giải âm nhạc hàng đầu Đài Loan

Vào Lễ trao giải Kim Phúc (Golden Melody Awards) được tổ chức vào ngày 2/7 vừa qua, MC Từ Hy Đệ - em gái của Từ Hy Viên đã cùng với anh rể của mình là DJ Koo tham dự.

MC Từ Hy Đệ, DJ Koo và MC Đào Tinh Oánh trên san khấu Lễ trao giải Kim Phúc

Bộ 2 có màn tương tác vô cùng hài hước

Trong lễ trao giải này, Từ Hy Đệ xuất hiện với tư cách MC, khách mời, cô gây ấn tượng với bộ cánh hồng cánh sen được cắt xẻ táo bạo. Giữ buổi trao giải, cô đã mời DJ Koo cùng lên sân khấu, sau đó 2 người kết hợp với nữ MC Đào Tinh Oánh cho ra màn tương tác vô cùng hài hước.