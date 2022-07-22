Từ Hy Viên U50 vẫn mang thai bất chấp với DJ Koo, mẹ chồng vui mừng đến mức uống thuốc trợ tim?

Dù không còn trẻ nữa nhưng Từ Hy Viên vẫn cố gắng sinh con cho chồng là nghệ sĩ người Hàn DJ Koo với hy vọng anh sẽ không bị tuyệt hậu.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, hiện tại Từ Hy Viên đã mang thai được 2 tháng. Điều này khiến công chúng vô cùng bất ngờ và khó hiểu vì trước đó nữ minh tinh đã xác nhận sẽ không sinh con cho chồng mới, khiến DJ Koo bị nhiều người chế nhạo là "tuyệt hậu".

Có thôn tin Từ Hy Viên đã mang thai được 2 tháng - Ảnh: Internet

Từ Hy Viên sẽ bước sang tuổi 46 vào tháng 10 năm nay, điều này cho thấy việc mang thai và sinh con sẽ là một thách thức quá lớn đối với cô. Không những vậy, Đại S đã bị động kinh sau khi sinh con trai nhỏ và còn phải dùng thuốc điều trị kéo dài đến hiện tại.

Cách đây không lâu, khi tham gia vào một chương trình tạp kỹ Hàn Quốc, DJ Koo đã chia sẻ rằng sức khỏe của Từ Hy Viên không được tốt. Bên cạnh đó, khi được hỏi về dự tính có con, nam nghệ sĩ cau mày tiết lộ cơ thể của vợ không hề phù hợp với điều này. Vì vậy, nếu tin mang thai là thật thì Đại S đang mạo hiểm tính mạng mình để sinh con cho chồng.

Từ Hy Viên có thể đã bất chấp sức khỏe để mang thai với DJ Koo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng lại cho rằng khả năng mà Từ Hy Viên đang mang thai là khá cao. Trước giờ Đại S vốn nổi tiếng là một người sống hết mình vì tình yêu, cô cũng từng nói sẽ không tổ chức lễ cưới với DJ Koo nhưng cuối cùng cả hai vẫn có một đám cưới nhỏ bí mật với nhau.

Mẹ của DJ Koo ở Hàn Quốc đã vui mừng khôn xiết khi biết Từ Hy Viên mang thai - Ảnh: Internet

Trang 163 đưa tin, sau khi biết được con dâu đã mang thai, mẹ của DJ Koo ở Hàn Quốc đã vui mừng khôn xiết. Khi biết Từ Hy Viên không có ý định sinh con, bà đã rất lo lắng, nhưng trước việc con dâu có hỷ, bà đã phấn khích đến mức phải uống thuốc trợ tim để cân bằng lại cảm xúc.

Từ Hy Viên và chồng mới 'tay trong tay' dạo phố Vợ chồng Từ Hy Viên vừa mới đây đã bị "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc dạo phố cùng nhau, cả hai trông có vẻ rất hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-hy-vien-u50-van-mang-thai-bat-chap-voi-dj-koo-me-chong-vui-mung-den-muc-uong-thuoc-tro-tim-485186.html