Doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên - mới đây đã đâm đơn kiện nam paparazzi từng tố anh ngoại tình và ép bạn gái phá thai.

Tờ On đưa tin, Uông Tiểu Phi mới đây đã ủy thác cho luật một đơn vị luật kiện paparazzi Cát Tư Tề với lý do người này đã bôi nhọ. làm tổn hại danh dự và hình ảnh của anh. Sau đó, luật sư của cả hai bên đã cùng nhau làm việc tại tòa để công tố viên nắm được thông tin, làm rõ nội dung vụ kiện. Dự kiến, vào tuần sau, Cát Tư Tề sẽ được gọi đến tòa để triệu tập.

Uông Tiểu Phi đã ủy thác cho luật sư kiệ Cát Tư Tề - Ảnh: Internet

Khi được phỏng vấn về vụ việc này, Cát Tư Tề cho biết anh đã liên lạc với Uông Tiểu Phi, nhưng nam doanh nhân phủ nhận việc đã đâm đơn kiện anh. Tuy vậy, khi anh gọi cho tòa án thì biết được chồng cũ Từ Hy Viên đã ủy thác cho luật sư của mình để làm điều này.

"Tôi hiểu là anh ta không kiện tôi mà luật sư của anh ta kiện tôi. Vậy tôi sẽ cho mọi người thấy mặt tối của giới giải trí là thế nào." - Cát Từ Tề nói.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Cát Tư Tề đã tung ra loạt hình ảnh được cho là bằng chứng tố cáo Uông Tiểu Phi đã cặp kè với nhiều người trong năm 2021 - thời điểm vị doanh nhân này còn chưa ly hôn vợ cũ. Không những vậy, tay paparazzi này còn khẳng định rằng Uông Tiểu Phi đã ép một người tình của mình phá thai và hành hung Từ Hy Viên.

Gia đình hạnh phúc của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trước khi ly hôn - Ảnh: Internet

Ngay sau khi những tiết lộ "động trời" của Cát Tư Tề được đăng tải, dư luận đã chỉ trích Uông Tiểu Phi trên mọi mặt trận. Cũng vì thế mà hình ảnh của nam doanh nhân này trở nên xấu đi nhiều trước truyền thông.

Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên kết hôn vào năm 2011 và ly hôn vào cuối năm 2021. Trong thời gian hôn nhân, cặp đôi có với nhau hai người con và hiện tại đang cùng Đại S sống ở Đài Loan.

Từ Hy Viên và DJ Koo chuẩn bị tổ chức hôn lễ riêng? Thông tin Từ Hy Viên và DJ Koo sẽ tổ chức thêm 1 đám cưới riêng tư tại Đài Loan đang khiến cộng đồng mạng xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-tu-hy-vien-khoi-kien-paparazzi-to-anh-ngoai-tinh-ai-ngo-bi-doi-phuong-dap-lai-mot-cau-chi-mang-488699.html