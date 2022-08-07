Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Sao quốc tế 07/08/2022 21:00

Netizen xứ Trung liên tục xảy ra tranh cãi vì Cúc Tịnh Y, người hâm mộ có đang quá bất công với cô.

Cúc Tịnh Y hiện đang là một trong những lưu lượng đắt giá bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Nổi lên nhờ những tác phẩm cổ trang, Cúc Tịnh Y luôn gắn liền với những tạo hình có phần cầu kỳ và được chú trọng đầu tư. Tuy nhiên, cô nàng trong những năm gần đây luôn phải nhận về những lời chê bai vì những lý do chẳng đâu vào đâu. 

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô? - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Dễ thấy, cộng đồng mạng đối với phong cách cổ trang của Cúc Tịnh Y quá tiêu chuẩn kép. Nếu diện đồ nhẹ nhàng, không cầu kỳ thì bị khán giả chê nhạt, xuề xòa còn nếu diện đồ lộng lẫy, trang sức cầu kỳ thì lại bị đánh giá là lòe loẹt.

Chứng kiến thần tượng bị chê bai hết lần này đến lần khác một cách không có lý do chính đáng, fan của cô nàng tỏ ra tức tối và cho rằng liệu mọi người có đang quá bất công với nữ diễn viên hay không?. 

Trong thời gian gần đây, Cúc Tịnh Y tiếp tục gây chú ý với nhiều tạo hình xinh đẹp trong dự án cổ trang Hoa Nhung. Không những trang điểm đơn giản mà diễn xuất của cô cũng được lên trình đáng kể. Chính vì vậy, người hâm mộ có thể an tâm rằng cô nàng vẫn đang cực kỳ ổn và không hề gặp vấn đề khi bị anti fan chê bai mình. 

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô? - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân 4000 năm - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về tạo hình cổ trang của Cúc Tịnh Y:

- Vấn đề nằm ở chỗ make up cơ. Bộ nào cũng mặt trắng bệch, môi thì đỏ chót còn kiểu chân mày thì không bao giờ thay đổi. Hồi đóng Vân Tịch trang điểm nhẹ nhàng nhìn ổn mà.

- Vì tua rua của Cúc Tịnh Y quá nhiều, còn vướng hết vào mặt nhìn khó chịu hơn thật mà. Với nữa ai bảo để nhẹ nhàng chê đâu, tạo hình Vân Tịch vẫn là tạo hình đẹp nhất của cô Cúc mà.

Hoa Nhung là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngộ Trường Sinh của nhà văn Lâm Gia Thành, có nội dung xoay quanh câu chuyện của Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) – một cô nương vì bị người mình yêu hủy bỏ hôn ước trước mặt nhiều người, họ hàng ghét bỏ mà quỳ xuống cầu xin thần tiên thượng giới Viêm Việt (Quách Tuấn Thần thủ vai) thu nhận. Cả hai sau đó cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn cùng nhau, từ đó mà nảy sinh tình cảm.

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