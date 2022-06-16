Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đóng máy, netizen lo lắng cho số phận của Cúc Tịnh Y: 'Hàn Lăng Sa bị gì vậy, nhìn tạo hình này là biết có điềm không ổn rồi'

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 cuối cùng cũng đã đóng máy nhưng sao netizen lại tỏ ra lo lắng dành cho ''số phận'' của nhân vật Cúc Tịnh Y thủ vai.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 là một trong những dự án phim tiên hiệp nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng trong năm nay. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ tiềm năng của Cbiz như Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn, Mao Tử Tuấn, Mao Hiểu Tuệ…Đây cũng được xem là cơ hội tốt để ''mỹ nhân 4000 năm'' chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng diễn xuất của mình đã vươn lên một tầm cao mới.

Nhan sắc xinh đẹp lung linh của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet Xuất hiện trong buổi đóng máy Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, Cúc Tịnh Y nổi bật với bộ trang phục đỏ rực rỡ. Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên không khỏi khiến cho người hâm mộ cảm thấy phát sốt. Nam chính Trần Triết Viễn cũng gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, sáng sủa. Tuy nhiên, trong buổi đóng máy phim này những tấm ảnh của cặp đôi chính vô tính giúp cho netizne phần nào đó đoán ra được phần kết của bộ phim.

Nam diễn viên Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet Cụ thể, cư dân mạng đã chú ý đến bộ dạng cực thảm của Trần Triết Viễn và Cúc Tịnh Y trong buổi đóng máy. Không khó để nhận ra cả 2 đều có những vết máu trên mặt và trên trang phục đang mặc. Nhiều khán giả tỏ ra lo lắng khi cho rằng phim có khả năng cao sẽ có một cái kết buồn. - Đóng máy mà sao tạo hình của nam nữ chính thảm vậy? Dự đoán đây sẽ là một bộ phim chẳng mấy yên bình cho coi.

- Tự dưng cảm thấy có điềm rồi đó, đóng máy mà thế này thì chắc cái kết không mấy vui vẻ rồi. Đừng nói Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 lại chạy theo Tiên 1 cho ra cái kết tốn khăn giấy đó nhé! - Hàn Lăng Sa của Cúc Tịnh Y bị gì vậy, nhìn tạo hình này là biết có điềm không ổn rồi. - Biết đâu lên phim sẽ bẻ lái, mọi người cứ yên tâm đi, chắc không phải là cái kết BE đâu, dù tôi cũng cảm thấy lo ngại lắm. - BE thật sao, 2 người trông đều thảm thế kia mà đã đóng máy rồi. Còn cặp phụ thì sao nhỉ, đừng nói là cái kết không vui cho cả 4 người đó nhé!

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