Bị chê bai không hợp tạo hình học sinh, fan 'ruột' Cúc Tịnh Y tung loạt bằng chứng thần tượng vẫn xinh đẹp rạng ngời trong trang phục nữ sinh

Sao quốc tế 16/06/2022 17:55

Những hình ảnh mặc đồng phục học sinh của Triệu Lộ Tư không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy xuýt xoa trước vẻ đẹp thuần khiết của ''mỹ nhân 4000 năm''.

Gần đây, trên mạng xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ trở thành nữ chính của dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dẫu vậy một số người cho rằng chưa tính đến chuyên môn đóng phim không được xuất sắc, ngoại hình của nữ diễn viên cũng không phù hợp với tạo hình của người học sinh. Tuy nhiên rất nhiều fan hâm mộ của cô nàng đã đăng đàn phản bác bằng loạt ảnh Cúc Tịnh Y trong tang phục học sinh. 

Bị chê bai không hợp tạo hình học sinh, fan 'ruột' Cúc Tịnh Y tung loạt bằng chứng thần tượng vẫn xinh đẹp rạng ngời trong trang phục nữ sinh - Ảnh 1
Bị chê bai không hợp tạo hình học sinh, fan 'ruột' Cúc Tịnh Y tung loạt bằng chứng thần tượng vẫn xinh đẹp rạng ngời trong trang phục nữ sinh - Ảnh 2
Cúc Tịnh Y cho thấy mình hoàn toàn đủ khả năng vào vai học sinh cấp 3 - Ảnh: Internet

Theo đó, trước đây Triệu Lộ Tư cũng rất nhiều lần diện đồng phục học sinh để chụp ảnh. Vốn sở hữu gương mặt trẻ trung, ngây thơ vậy nên nhiều cư dân mạng nhận xét trông cô nàng giống như học sinh cấp 3 vậy. Đặc biệt, nụ cười trong sáng, ánh mắt long lanh của Triệu Lộ Tư cũng rất hợp đóng các bộ phim thanh xuân vườn trường.

Bị chê bai không hợp tạo hình học sinh, fan 'ruột' Cúc Tịnh Y tung loạt bằng chứng thần tượng vẫn xinh đẹp rạng ngời trong trang phục nữ sinh - Ảnh 3
Nam chính Trần Triết Viễn cũng được cho là không phù hợp vai học sinh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng dù Triệu Lộ Tư trẻ trung thật nhưng lại không mang đến nét tinh nghịch, ngại ngùng và non nớt vốn có của nữ chính Vụng Trộm Không Thể Giấu. Bên cạnh đó, nam chính Trần Triết Viễn có gương mặt quá “non” đứng cạnh Triệu Lộ Tư lại càng không hợp với hình tượng Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ. Vì vậy bộ phim đang nhận về loạt ý kiến trái chiều về sự thành công của dự án. 

 -Triệu Lộ Tư đúng là có vibe thanh xuân đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy đó không phải là nét ngây ngô vốn có của Tang Trĩ nên nhìn thế nào cũng thấy không hợp.

- Triệu Lộ Tư luôn muốn được đóng 1 bộ phim thanh xuân vườn trường, nhưng mình hi vọng 1 kịch bản gốc hơn là bản chuyển thể. Dù sao thì tạo hình trang phục học sinh của Tư cũng rất xinh.

 

Hiện tại, phía đoàn làm phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vẫn chưa đưa ra thông tin chính xác về nam nữ chính của dự án chuyển thể này. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã rất chắc chắn Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn sẽ là 2 cái tên được chọn.

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