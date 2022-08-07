Thanh Nghị và Ngô Lỗi cứ thay phiên nhau làm điều này, bảo sao Dương Tử và Triệu Lộ Tư không mê như điều đổ

Thành Nghị và Ngô Lỗi liên tục khoe body 6 múi khiến Dương Tử, Triệu Lộ Tư chết mê trên phim trường.

Trong cuộc đua phim ảnh mùa hè năm nay, Tinh Hán Xán Lạn vàTrầm Vụn Hương Phai là 2 bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhất. Sở hữu dàn diễn viên đình đám cộng thêm kịch bản lôi cuốn giúp 2 dự án dễ dàng thống trị màn ảnh Cbiz xuyên suốt tháng vừa qua. Mới đây, nam chính của Tinh Hán Xán Lạn và Trầm Vụn Hương Phai là Ngô Lỗi và Thành Nghị đã có màn khoe “múi” khiến dân tình mê mẩn. Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Theo đó, cách đây không lâu, Ngô Lỗi đã có màn cởi áo khoe cơ bắp cực kỳ chất lượng trong Tinh Hán Xán Lạn. Sở hữu một gương mặt trẻ mang nhiều nét ngây thơ, thế nhưng dân tình đều vô cùng bất ngờ với thân hình vạm vỡ của anh chàng.

Ngay sau Ngô Lỗi, Thành Nghị cũng đã có màn khoe cơ bắp để thực hiện một cảnh quay trong Trầm Vụn Hương Phai. Theo đó, nhân vật Đường Châu do anh chàng đảm nhận có một cảnh đi tắm khi xuống trần lịch kiếp. Chứng kiến điều này, một số bộ phận netizen còn nói vui rằng thảo nào Dương Tử không đổ gục anh chàng.

Thành Nghị - Ảnh: Internet - 2 cậu này nhìn bên ngoài có vẻ thư sinh, trẻ con ai mà ngờ cơ bắp cuồn cuộn thế kia chứ. Đúng là khiến con dân không thể không xem phim mà. - Nhìn múi thế này bảo sao Trình Thiếu Thương và Nhan Đàm không u mê cơ chứ. - Múi của Ứng Uyên chất lượng quá, bảo sao Nhan Đào lội Vong Xuyên gần 900 năm vẫn không quên được. Hiện Tinh Hán Xán Lạn và Trầm Vụn Hương Phai đang là 2 bộ phim cạnh tranh nhau khốc liệt trên đường đua phim ảnh mùa hè. Tuy nhiên, phần thắng đang nghiêng nhiều hơn về couple Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư.

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