Mặc kệ sở hữu lưu lượng cao, Tinh Hán Xán Lạn vẫn bị chê bai vì Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi ở điều này

Diễn xuất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư vẫn chưa đủ tốt để biến Tinh Hán Xán Lạn thành phim bạo.

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính hiện đang là bộ phim cổ trang nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực thì cặp đôi chính của phim cũng nhận về không ít những lời chê bai về khả năng diễn xuất. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực về diễn xuất của Ngô Lỗi. Những bình luận này chủ yếu cho rằng Ngô Lỗi không thực sự phù hợp với vai diễn Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn. Bởi ngoài khả năng phản ứng hóa học tình cảm với Triệu Lộ Tư thì theo một số bộ phận netizen khả năng diễn xuất của anh chàng là quá tệ.

Nam diễn viên Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Đây chưa phải là lần đầu nam diễn viên bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất của mình, bằng chứng là vai A Chuẩn của Ngô Lỗi trong Trường Ca Hành mặc dù có tạo hình rất đẹp nhưng về diễn xuất thì lại bị đánh giá là quá gồng. Cho đến Tinh Hán Xán Lạn hợp tác với Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi lại tiếp tục bị đánh giá thấp. Theo nguyên tác, Lăng Bất Nghi vốn mang nét lạnh lùng bởi tham chiến trên chiến trường nhiều năm. Vào vai Lăng Bất Nghi, Ngô Lỗi không ít lần bị chê bai vì lối diễn xuất non, gồng cứng. Bên cạnh đó cũng có một số khán giả cho rằng mặc dù còn tồn tại nhiều hạn chế trong biểu cảm nhưng khả năng vào vai của Ngô Lỗi là tương đối tốt, anh chàng cũng đã thể hiện được những chuyển biến trong tâm lý của nhân vật Lăng Bất Nghi.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư bị đánh giá thấp về khả năng diễn xuất - Ảnh: Internet Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng từng phải nhận nhiều ý kiến trái chiều vì lối diễn xuất lố khi vào vai Trình Thiếu Thương. Dường như cặp đôi chính của Tinh Hán Xán Lạn vẫn khiến khán giả phải nghi ngờ về khả năng diễn xuất của mình mặc dù kết hợp ăn ý và có những màn tương tác ngọt ngào với nhau. Một số bình luận của khán giả về diễn xuất của Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn: - Ngô Lỗi lúc nhỏ đóng mấy vai nghịch ngợm thì ổn mà lớn lên diễn vai lạnh lùng thì cảm giác không tới. - Xem Tinh Hán Xán Lạn thấy đơ thật nhưng Ngô Lỗi thực sự có cố gắng giảm cân để có gương mặt góc cạnh cho hợp vai Lăng Bất Nghi nên nói chung là xem phim chứ không quá đặt nặng vấn đề diễn xuất của cậu.

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