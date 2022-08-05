Nụ hôn của Triệu Lộ Tư dành cho Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn đang là đề tài hot lúc này được nhiều người quan tâm đến tại Cbiz.

Tinh Hán Xán Lạn với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lộ Tư cùng Ngô Lỗi đang trở thành bộ phim ăn khách thời gian gần đây với số lượng người xem ấn tượng, dù cho trước đó phim được cho là sẽ không tạo được sứt hút khi Triệu Lộ Tư từ trước tới nay chưa bao giờ được người xem đánh giá cao. Phân cảnh khiến người xem bấn loạn với cặp đôi chính - Ảnh: Internet Sau nhiều ngày ngóng đợi, cuối cùng khán giả đã có thể chứng kiến nụ hôn môi "đắt giá" đầu tiên giữa Lăng Tử Thạnh (Ngô Lỗi) và Niệu Niệu (Triệu Lộ Tư) trong tập mới nhất. Đúng như sự kỳ vọng, nụ hôn đã thực sự khiến người xem phát sốt khi cả 2 diễn quá ngọt trong phân cảnh này.

Chưa dừng lại ở hôn môi, hai diễn viên chính của phim còn cho người xem ăn ngập "cẩu lương" nhờ một màn cầu hôn đậm chất Lăng tướng quân, chỉ mong sao sớm ngày rước nàng về dinh khiến người xem phải bật cười vì quá đáng yêu.



Triệu Lộ Tư ngại ngùng khi hôn môi bạn diễn - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không quên dành lời khen cho sự đẹp đôi và màn tương tác tự nhiên giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Một số bộ phận netizen cho rằng, Triệu Lộ Tư đang có sự tiến bộ đáng kể trong dự án lần này và nếu cứ tiếp tục duy trì ngày cô sánh ngang với các bậc đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Về phần Ngô Lỗi, ngoại trừ việc bị dân tình chê bai quá gầy, không phù hợp với tạo hình tướng quân, thì diễn xuất vẫn là một điểm cộng lớn của ngôi sao trẻ này. Tinh Hán Xán Lạn hiện đã chiếu xong phần 1 và bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên của phần 2. Được biết, phần sau của phim sẽ khiến dân tình "ngược quằn quại", khóc hết nước mắt bởi chuyện tình của Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) bắt đầu gặp phải sóng gió, trắc trở.

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