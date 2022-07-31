Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng quá đạt, liệu đã đủ để được netizen công nhận diễn viên thực lực?

Sao quốc tế 31/07/2022 22:18

Cặp đôi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi ngày càng được netizen hâm mộ hết mực sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn.

Tinh Hán Xán Lạn đang là bộ phim bom tấn đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ và đầy thành công của Triệu Lộ Tư. Cô được khen diễn xuất tiến bộ, danh tiếng cũng tốt hơn.

Bên cạnh nội dung thu hút, dàn diễn viên từ chính đến phụ đều tạo được ấn tượng. Điều khiến netizen chú ý nhất chính là màn thể kết hợp giữa cặp đôi chính đó chính là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Về phần Ngô Lỗi có thể nam diễn viên vẫn còn hơi gồng so với vai diễn Lăng Bất Nghi oai phong lạnh lùng. Tuy nhiên, anh lại diễn rất tốt những cảnh tình cảm cùng Triệu Lộ Tư.Cặp đôi phối hợp ăn ý, tạo cảm giác yêu đương rất mạnh. Phản ứng hóa học của cả hai cũng là điểm thu hút của bộ phim.

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng quá đạt, liệu đã đủ để được netizen công nhận diễn viên thực lực? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet

Thậm chí đến cả nhà văn Triệu Kền Kền đã chia sẻ trên Weibo cảm nhận về Tinh Hán Xán Lạn. Cô cho biết, bản thân vừa xem xong các tập phim đã chiếu và đang mòn mỏi chờ những tập tiếp theo.

Triệu Kền Kền là tác giả của các bộ truyện như Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta và Năm Tháng Ấm Áp Của Chúng Ta. Trong đó, Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta từng được chuyển thể thành phim nổi tiếng, đưa tên tuổi của Thẩm Nguyệt và Hồ Nhất Thiên lên tầm cao mới.

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng quá đạt, liệu đã đủ để được netizen công nhận diễn viên thực lực? - Ảnh 2
Tinh Hán Xán Lạn đang là bộ phim hot nhất nhì tại Cbiz ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Triệu Kền Kền đã có kinh nghiệm viết chuyện tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, nữ tác giả vẫn cảm thấy mê mẩn trước tình cảm của Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi. Có thể thấy Tinh Hán Xán Lạn đã và đang là bộ phim hứa hẹn sẽ đưa tên tuổi của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lên tầm cao mới và có khả năng cao sẽ được mọi người công nhận là diễn viên có thực lực thay vì những lời chê bai giống như trước đây.

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