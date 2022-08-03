Triệu Lộ Tư tiếp tục chuẩn bị có phim mới thuộc dòng phim cổ trang và người được lựa chọn đóng chính cùng cô chính là nam diễn viên Thành Nghị.

Triệu Lộ Tư chính là cái tên hot nhất ở thời điểm hiện tại khi Tinh Hán Xán Lạn vẫn đang lên sóng thì cô nàng đã "chốt" được 2 bộ phim mới. Mới đây, trang Douban của dự án phim Thần Ẩn bất ngờ hiển thị nam nữ chính là Thành Nghị và Triệu Lộ Tư. Thông tin này càng khiến netizen tỏ ra phấn khích tột độ bởi lẽ ''mỹ nhân xuyên không'' sau nhiều lần vấp ngã đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể của mình trong Tinh Hán Xán Lạn vì vậy với việc được hợp tác chung với Thành Nghị sắp tới, cô nàng dự kiến sẽ còn có thêm nhiều sự bứt phá khi nam diễn viên được biết đến là một trong những người có tài năng thực sự.

Triệu Lộ Tư và Thành Nghị - Ảnh: Internet Cộng thêm với việc Thành Nghị - Triệu Lộ Tư đều đang có phim hot đang chiếu là Trầm Vụn Hương Phai, Tinh Hán Xán Lạn nên nếu ghép cặp sẽ ngay lập tức trở thành đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của công chúng. Thần Ẩn bộ truyện nổi tiếng của tác giả Tinh Linh, được xem là Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ chủ diễn. Phần phim này chủ yếu xoay quanh cậu con trai Thiên Khải của 2 vị chân thần Thượng Cổ và Bạch Quyết.

Sau lần chuyển thế thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm quyết tâm đi tìm lý do và từ đó mở ra chuyện tình với một nhân vật khó lường ở Thần giới. Tình tiết phim sẽ có những phân cảnh nhảy Vong Xuyên quên đi kiếp trước, ngược tâm đau khổ vì tình yêu giữa ma - thần bị chia cắt. Dương Tử và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Sau khi đọc nội dung, nhiều khán giả tỏ ra ngán ngẩm vì loạt phim cổ trang Trung Quốc đang đi vào "lối mòn", lạm dụng tình tiết chuyện tình nhiều kiếp, mất trí nhớ. Đọc nội dung của Thần Ẩn khiến nhiều người nhớ đến Trầm Vụn Hương Phai hay Hương Mật Tựa khói Sương. Triệu Lộ Tư còn bị mỉa mai là bắt chước con đường của Dương Tử. Nữ diễn viên chỉ chọn đóng cổ trang ngược tâm, còn hợp tác còn hợp tác cùng "người cũ" Thành Nghị. Nhìn bên ngoài, sự kết hợp này mới nhưng người xem đã đoán trước được tình tiết phim, không còn cảm giác mới lạ nữa.

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