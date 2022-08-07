Nhiệt độ phim Cbiz tháng 7: Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư tiếp tục bay cao, Trầm Vụn Hương Phai nhận thêm cái kết đắng

Tinh Hán Xán Lạn, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Mộng Hoa Lục tiếp tục là những bộ phim hot nhất tháng 7 nhưng vị trí của các bộ phim trên đã có sự thay đổi nhẹ.

Đường đua Hoa ngữ tháng 7 đã chứng kiến sự góp mặt của hàng loạt những gương mặt nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương tử, Triệu Lộ Tư, Thành Nghị, Ngô Lỗi. Đây đều là những cái tên hàng đầu trong làng phim ảnh của Cbiz vì vậy màn đối đầu của họ về phim nào xuất sắc hơn luôn nhận được sự chú ý rất lớn từ phía người hâm mộ. Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Maoyan đã công bố top những bộ phim có nhiệt độ cao nhất tháng 7. Kết quả được đánh giá là gây bất ngờ khi bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi dẫn đầu danh sách này, vượt mặt cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, dự án tâm lý chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia xuất sắc nằm trong top 3 phim hot nhất tháng 7 - Ảnh: Internet Cư dân mang cho rằng việc Tinh Hán Xán Lạn xuất sắc đứng ở vị trí đầu tiên là điều hoàn toàn dễ hiểu. Khả năng diễn xuất của diễn viên được cải thiện, cộng thêm nội dung lôi cuốn lẫn kỹ xảo bắt mắt giúp phim kéo về một lượng fan hùng hậu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia bị thua kém bởi phim tâm lý mặc dù khó xem hơn nhưng lại được đánh giá cao vì nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên. Bộ phim cũng bước đầu giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công.

Trầm Vụn Hương Phai là cái tên gây nhiều thất vọng nhất đối với khán giả - Ảnh: Internet Trong khi đó, Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu mặc dù đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn chứng minh được sức hút của mình. Bộ phim xuất sắc xếp ở vị trí thứ 3 của bảng nhiệt độ Maoyan trong tháng 7 với số điểm cao ngất. Mộng Hoa Lục vẫn thể hiện sự ảnh hưởng của mình với vị trí thứ 3 - Ảnh: Internet Trầm Vụn Hương Phai lại là cái tên gây tiếc nuối khác của Dương Tử. Bộ phim chỉ xếp ở vị trí thứ 4 của danh sách, thua kém hơn rất nhiều Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư. Mặc dù được quảng bá rầm rộ, lại được chú trọng đầu tư nhưng dường như dự án đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cả chất lượng phim lẫn diễn xuất của cặp đôi Dương Tử - Thành Nghị. Thậm chí không ít netizen đã đặt dấu hỏi lớn về khả năng diễn xuất của Dương Tử - người vốn nổi tiếng là có khả năng đảm nhận mọi vai diễn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhiet-do-phim-cbiz-thang-7-tinh-han-xan-lan-cua-trieu-lo-tu-tiep-tuc-bay-cao-tram-vun-huong-phai-nhan-them-cai-ket-dang-489334.html