Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường

Sao quốc tế 10/08/2022 13:52

Dù có khối tài sản khủng, Trương Bá Chi vẫn cố gắng làm một bà mẹ bình thường, chú tâm vào công việc nội trợ, chăm sóc các con.

Trương Bá Chi được mệnh danh là "ngọc nữ" của màn ảnh Hồng Kông nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt nhiều cảm xúc cùng khí chất thanh khiết.

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 1
Vẻ đẹp thuần khiết của Trương Bá Chi thời còn trẻ.

Sự nghiệp của Trương Bá Chi vụt sáng khi cô lọt vào mắt xanh của "vua hài" Châu Tinh Trì. Nữ diễn viên được ông giao cho vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim ăn khách Vua hài kịch.

Vai diễn về cô gái trẻ mạnh mẽ Phiêu Phiêu nhanh chóng chiếm được sự ủng hộ của người hâm mộ. Sự thể hiện xuất sắc giúp Bá Chi "một bước thành sao" trong khi tác phẩm điện ảnh này cũng được xếp vào những tác phẩm được yêu thích của điện ảnh Hồng Kông nhiều năm qua.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, nữ diễn viên còn là một ngôi sao có tài năng thực sự. Khả năng diễn xuất của cô được khẳng định qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vua hài, Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện...  

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 2

 Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 3

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 4
Nhan sắc thuần khiết trên màn ảnh Hồng Kông từng khiến không ít khán giả "nhung nhớ".

Trương Bá Chi từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nam diễn viên Tạ Đình Phong đã tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. Khi cặp đôi kết hôn, họ được xem là tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí. Sau gần 7 năm bên nhau, cô quyết định chia tay Tạ Đình Phong vào năm 2011.

Gần 10 năm qua, cô sống một mình, tập trung chăm sóc hai con cậu con trai Quintus và Lucas. Tới năm 2018, cô đón thêm cậu con trai thứ ba tên là Marcus nhưng không tiết lộ danh phận cha ruột của đứa trẻ.

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 5
Hôn nhân tan vỡ với nam diễn viên họ Tạ khiến nhiều người nuối tiếc. 

Trong những năm làm vợ Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi hầu như không đóng phim hay tham gia các hoạt động của làng giải trí. Cô tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và kinh doanh bất động sản. Rời khỏi cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi quay lại đóng phim nhưng không mấy thành công.

Tuy nhiên, nhiều người cứ ngỡ việc tự thân nuôi hai con khi sự nghiệp không có tiến triển sẽ gây khó khăn về tài chính cho nữ diễn viên. Nhưng cô nàng đã khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng vì cuộc sống hiện tại vô cùng giàu có, cô sở hữu khối tài sản không thua kém bất kỳ ngôi sao trẻ đương đại nào.

Mới đây, trong một chương trình phỏng vấn, nữ diễn viên họ Trương tiết lộ bản thân sở hữu nhiều biệt thự có giá ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Theo truyền thông Hồng Kông, biệt thự của Trương Bá Chi lên tới 1000 triệu nhân dân tệ (hơn 351 tỷ đồng), nằm ở khu dân cư cao cấp. Cô và ba con trai có cuộc sống rất thoải mái và hạnh phúc.

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 6

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 7
Loạt ảnh chụp cùng con được cô chia sẻ đủ để thấy nữ diễn viên và các con đang có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. 

Dù có cuộc sống dư dả, nhưng nữ diễn viên vẫn luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ nuôi nấng các con. Cô chia sẻ bản thân phải thay đổi lối sống và phong cách sinh hoạt vì trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Theo Trương Bá Chi, từ lúc Quintus và Lucas bước vào độ tuổi đi học, cô phải ngủ sớm và dậy sớm để đưa hai con tới trường. Ngôi sao Hong Kong chia sẻ việc đưa Quintus và Lucas đến trường là cách để gắn kết tình cảm mẹ con, giúp cô bước vào thế giới riêng ngoài xã hội của các con.

Trương Bá Chi chia sẻ: "Không cần biết là tôi ngủ giờ nào, nhưng 5h sáng phải thức dậy và chuẩn bị bữa sáng. Đúng 6h30 tôi phải đánh thức bọn trẻ, sau đó trở thành tài xế riêng của Quintus, Lucas. Tôi chưa bao giờ khiến hai con trễ học. Vì Quintus, Lucas tôi có thể làm mọi thứ để trở thành bà mẹ 100 điểm. Tôi vui vì được hai con tin tưởng".

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 8

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 9
Nữ diễn viên luôn đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành của các con.

Trương Bá Chi nuôi con theo cách riêng ngay khi hai bé còn nhỏ. Cô yêu cầu các con phụ giúp việc nhà, thường xuyên đưa các con đi biển vì nữ diễn viên thích bơi lội và lướt sóng. Sau khi đưa các con sang Trung Quốc Đại lục sống, Trương Bá Chi chia sẻ cô trở thành người bạn, giáo viên đồng hành cùng con trong việc tiếp nhận môi trường mới.

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 10
Không chỉ là mẹ, cô đảm nhận cả vai trò là bạn, là giáo viên để nuôi dạy các con. 

Sau khi chia sẻ hành trình làm mẹ và cách nuôi dạy con cái, cô đã nhận được nhiều lời khen và sự đồng tình của người hâm mộ. Bên cạnh những lời khen, nhiều người cho rằng, Trương Bá Chi đang "lợi dụng" con cái, cố tình gây dựng hình ảnh "bà mẹ đơn thân vất vả nhưng giàu nghị lực" để thu hút sự quan tâm của công chúng và có được sự ủng hộ của khán giả cũng như những người đồng nghiệp khác.

Dù vậy, bà mẹ đơn thân bỏ ngoài tai những lời tai tiếng về mình, cô vẫn tập trung vào việc kinh doanh và làm mẹ. Lối sống lạc quan và độc lập của Trương Bá Chi giúp cô trở thành hình mẫu lý tưởng cho những bà mẹ đơn thân tại Trung Quốc.

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 11

Trương Bá Chi sở hữu tài sản khủng nhưng vẫn muốn trở thành một bà mẹ bình thường - Ảnh 12
Dù nhận không ít ý kiến tốt xấu từ dư luận, nữ diễn viên vẫn cố gắng để hoàn thành tốt các vai trò của mình. 
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