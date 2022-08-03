Con trai lớn của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi xuất hiện với ngoại hình khác lạ, khó nhận ra

Sao quốc tế 03/08/2022 11:12

Nhiều người nhận xét, dung mạo của Lucas - con trai lớn của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã có nhiều thay đổi khi bước vào giai đoạn dậy thì.

Mới đây, Trương Bá Chi đã đăng tải lên trang cá nhân của mình ảnh chụp với hai cậu quý tử nhân dịp sinh nhật cậu con trai lớn Lucas. Nữ minh tinh chú thích: "Ngày này 15 năm trước, con đang chuẩn bị chào đời".

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Trương Bá Chi và hai cậu con trai của mình - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Lucas nhỏ con ngày nào giờ đã cao hơn cả mẹ và để mái tóc xoăn rất "chất chơi". Nhiều netizen đã vô cùng bất ngờ với sự thay đổi ngoại hình chóng mặt của cậu bé khi bước vào giai đoạn dậy thì. Một số người thậm chí còn nhận xét, càng lớn Lucas càng ít giống Tạ Đình Phong hơn.

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Ngoại hình khác lạ của Lucas khi dậy thì khiến cộng đồng mạng bất ngờ - Ảnh: Internet

Khi còn nhỏ, Lucas được đánh giá là có ngoại hình mang nhiều nét của Tạ Đình Phong, trong khi đó thì cậu em trai Quintus lại trông giống với Trương Bá Chi hơn. Bản thân Trương Bá Chi cũng từng tiết lộ rằng con trai lớn của cô ngoài ngoại hình thì tính cách cũng rất giống cha, cậu bé còn được thừa hưởng tài năng âm nhạc và mê đánh đàn hệt như tài tử họ Tạ.

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Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi giữ trọng trách nuôi dạy hai con nhỏ - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi giữ trọng trách nuôi dạy hai con nhỏ, cả 3 mẹ con định cư tại Hong Kong. Vào cuối tháng 6 vừa qua, Tạ Đình Phong đã tham dự vào một sự kiện tại đây, nhưng khi được hỏi có đến thăm 2 con không thì anh từ chối trả lời.

Những năm qua, mỗi lần sinh nhật 2 con thì chỉ có một mình Trương Bá Chi chúc mừng công khai trên mạng xã hội còn Tạ Đình Phong thì không. Cũng vì hành động này của mình mà nam tài tử bị chỉ trích là vô tâm và bỏ bê con cái.

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