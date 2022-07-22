Tạ Đình Phong chia sẻ lý do yêu Vương Phi, công chúng đau lòng thay cho Trương Bá Chi

Lý do mà Tạ Đình Phong đưa ra khi được hỏi về việc yêu Vương Phi đã khiến cho nhiều khán giả nhắc đến vợ cũ của nam tài tử - Trương Bá Chi.

Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong lại tiếp tục viết tiếp chuyện tình dang dở với "thiên hậu C-biz" Vương Phi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bộ 3 vẫn chưa từng được truyền thông bỏ lơ.

Mối quan hệ của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong và Vương Phi luôn được quan tâm

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Tạ Đình Phong đã chia sẻ về lý do yêu Vương Phi sau thời gian dài im lặng khi được hỏi về cô. Theo đó, nam tài tử cho biết, bạn gái mình là một người sống giản dị và đơn thuần, ngoài ra cô còn rất tự chủ, những người như vậy không hề dễ tìm.

Câu trả lời này của Tạ Đình Phong khiến cho nhiều người hiểu được tình yêu mà anh dành cho Vương Phi. Trong suốt sự nghiệp của mình, nữ diva luôn chứng tỏ mình là người không cần dựa dẫm vào đàn ông mà vẫn có thể phát triển độc lập. Đây cũng là điểm thu hút đặc biệt của riêng Vương Phi khiến cho tình trẻ "mê mệt" hơn 2 thập kỷ qua.

Tạ Đình Phong yêu thích sự độc lập và cá tính của Vương Phi

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự đau lòng thay cho Trương Bá Chi bởi vì giống như Vương Phi, cô cũng là một người phụ nữ độc lập và cá tính. Minh chứng rõ ràng nhất chính là sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, cô đã tự mình kiếm tiền nuôi con mà không cần chồng cũ trợ giúp.

Trương Bá Chi dù từng vướng vào nhiều tin đồn tình ái không hay nhưng cô luôn dành tất cả sự quan tâm đến các con của mình. Không những vậy, nữ diễn viên không hề giống như Vương Phi - người đã ăn chơi trác táng trong lúc mang thai khiến con gái bị hở hàm ếch và giao lại con cho chồng cũ chăm sóc sau khi chia tay.

Trương Bá Chi luôn chăm lo tỉ mỉ cho hai con trai

Ảnh: Internet

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