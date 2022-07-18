Trương Bá Chi hé lộ người tình mới, ngoại hình ra sao mà được khen 'ăn đứt' Tạ Đình Phong?

Sao quốc tế 18/07/2022 11:25

Trương Bá Chi được cho là đã hé lộ bạn trai mới sau nhiều năm ly hôn với chồng cũ Tạ Đình Phong.

Sau khi Tạ Đình PhongTrương Bá Chi ly hôn, nam tài tử họ Tạ đã nhanh chóng "nối lại tình xưa" với tình cũ Vương Phi, trong khi đó thì vợ cũ của anh vẫn lẻ bóng một mình trong suốt những năm qua. Cũng vì vậy mà công chúng luôn mong muốn nữ minh tinh họ Trương sớm có hạnh phúc của riêng mình.

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Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chia tay khiên nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Trong 6 năm hôn nhân, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi luôn là biểu tượng hạnh phúc được khán giả ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ít lâu sau scandal nữ diễn viên họ Trương lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy, Tạ Đình Phong lại chọn cách chia tay và trở về bên tình cũ, để bà xã một mình nuôi con.

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Gia đình hạnh phúc một thời của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Cuộc tình của Tạ Đình Phong và Vương Phi đã trải qua hơn 2 thập kỷ và tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, vì sao Tạ Đình Phong lại lựa chọn từ bỏ người vợ trẻ đẹp, đã sinh 2 con cho mình và lựa chọn về bên người tình hơn anh tới 11 tuổi, có 2 đời chồng và con riêng. Dẫu vậy người chung cuộc chưa từng lên tiếng về bất kỳ điều gì và đều có cuộc sống riêng của mình.

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Trương Bá Chi thân mật cùng 'tình mới' - Ảnh: Internet

Mới đây, khi tham gia vào một chương trình, Trương Bá Chi đã xuất hiện bên một chàng trai lạ mặt. Cặp đôi trao nhau nhiều cử chỉ thân mật hơn mức bạn bè nên khiến khán giả nghi ngờ rằng hai người đang yêu nhau.

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Nhiều nguồn tin cho biết, Tạ Đình Phong đã gửi lời chúc phúc đến vợ cũ của mình - Ảnh: Internet

Nhiều netizen nhận xét, người tình tin đồn của Trương Bá Chi có ngoại hình không hề kém cạnh Tạ Đình Phong. Nhiều nguồn tin còn cho biết, Tạ Đình Phong đã gửi lời chúc phúc đến vợ cũ của mình.

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