Tôn Di và Đồng Tử Kiện ly hôn, 'đệ nhất quản lý Cbiz' Vương Kinh Hoa liên tục bị 'réo tên'

Sau khi "đường ai nấy đi" với Đồng Tử Kiện, những tin đồn liên quan đến mối quan hệ giữa Tôn Di và mẹ chồng Vương Kinh Hoa bất ngờ được "đào lại" và bàn tán.

Sau khi đôi vợ chồng Tôn Di và Đồng Tử Kiện thông báo chuyện ly hôn, một loạt tin tức cũng như tin đồn liên quan đến cặp đôi này được cư dân mạng đào lại. Đáng chú ý nhất là những tin đồn liên quan đến mối quan hệ giữa Tôn Di và mẹ chồng Vương Kinh Hoa. Cụ thể, trên mạng xã hội Weibo, hashtag "Vương Kinh Hoa" cũng được đẩy lên xếp thứ 7 hotsearch bảng giải trí với độ thảo luận khá cao.

Nhiều nguồn tin cho biết Vương Kinh Hoa không ưng cô con dâu này, thế nên Tôn Di và Đồng Tử Kiện mặc dù đã về chung một nhà 5 năm trời và có một cô công chúa đáng yêu, nhưng Tôn Di vẫn không được nhà chồng tổ chức đám cưới. Ngoài ra, Vương Kinh Hoa là đệ nhất quản lý của Cbiz và là nhân vật có máu mặt trong giới, từng nâng đỡ cho các đại hoa như Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng nên khi Tôn Di gả cho Đồng Tử Kiện, nhiều người còn nghĩ rằng cô ấy sẽ có hậu thuẫn lớn là mẹ chồng với quan hệ rộng như vậy.

Tuy nhiên, kết quả lại không như nhiều người vẫn nghĩ. Tôn Di đã từng rơi nước mắt và chia sẻ trong một show rằng tất cả những gì cô ấy có được đều do cô ấy tự mình cố gắng cùng với sự trợ lực của đoàn đội, hoàn toàn không có việc dựa hơi mẹ chồng. Nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng, Đồng Tử Kiện và Tôn Di không có bất cứ tin đồn ngoại tình hay rạn nứt tình cảm gì nên việc cả hai đường ai nấy đi chóng vánh như vậy liệu có phải là do sức ép từ phía bà Vương Kinh Hoa. Tôn Di sinh năm 1993, bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng tạo nên tiếng vang với vai chính đầu tay trong bộ phim điện ảnh Hoan Ái. Dù sự nghiệp không quá rực rỡ như các tiểu hoa khác, nhưng cái tên Tôn Di vẫn được công chúng gặp mác “bảo chứng rating” khi các bộ phim truyền hình của người đẹp này sở hữu tỷ suất người xem khá cao, luôn lọt top các bảng xếp hạng khi phát sóng. Vào năm 2016, Tôn Di công khai hẹn hò cùng Đồng Tử Kiện. Thông tin này nhanh chóng "gây bão" truyền thông. Đến năm 2017, Tôn Di sinh hạ con gái đầu lòng, cặp đôi cũng chính thức về chung một nhà trong năm đó.

Cbiz thêm một cặp đôi tan vỡ: Tôn Di và Đổng Tử Kiện chính thức ly hôn Vào sáng 8/8, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần lượt đăng tải thông báo chính thức về việc ly hôn trên Weibo cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ton-di-va-dong-tu-kien-ly-hon-de-nhat-quan-ly-cbiz-vuong-kinh-hoa-lien-tuc-bi-reo-ten-489735.html