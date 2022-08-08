Dương Tử xuất sắc đứng đầu danh sách nghệ sĩ được yêu thích ngày Thất tịch, bất ngờ nhất mang tên Thành Nghị

Dương Tử xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích nhất ngày Thất Tịch mặc cho Trầm Vụn Hương Phai đang không có thành tích tốt.

Thất tịch là ngày lễ lớn của Trung Quốc, các đoàn phim đa số đều đăng ký ghép đôi nam - nữ chính vào ngày này, vừa để truyền thông, vừa coi là phúc lợi dành cho người hâm mộ. Dương Tử xuất sắc đứng đầu nữ diễn viên được yêu thích nhất trong ngày lễ Thất Tịch - Ảnh: Internet Mới đây, Weibo đã đăng tải danh sách những nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất trong ngày lễ Thất tịch. Bất ngờ nhất chính là việc nữ diễn viên Dương Tử đứng đầu bảng xếp hạng, nhất là khi bộ phim mới ra của cô là Trầm Vụn Hương Phai đang không có được thành tích như mong muốn, thậm chí còn kém xa Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Ngoài ra danh sách cũng bao gồm nhiều cái tên quen thuộc, là tiểu hoa đán nổi bật hiện nay, sở hữu vô số bộ phim hot hit như Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư... Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Những nghệ sĩ nam được yêu thích nhất ngày Ngưu Lang Chức Nữ được công bố, đứng đầu là Tiêu Chiến, tiếp theo là Vương Tuấn Khải, Ngô Lỗi, Cung Tuấn,...

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Danh sách này khiến fan của Thành Nghị vô cùng tức giận vì không có tên của nam diễn viên. Dương Tử và Thành Nghị là hai diễn viên chính của Trầm Vụn Hương Phai, nhưng Dương Tử lên hotsearch liên tục, Thành Nghị thì ngược lại không có lấy ai quan tâm đến. Người hâm mộ Thành Nghị lập tức đổ lỗi cho Dương Tử và fan của cô nàng đã gây cản trở cho quá trình tuyên truyền, khiến phim không có được hiệu ứng truyền thông tốt nhất. Fan tức giạn khi Thành Nghị bị ngó lơ trong danh sách - Ảnh: Internet Ngược lại, fan Dương Tử tố Thành Nghị mượn tên tuổi bạn diễn để "lót đường", tiến thêm một bước trong sự nghiệp. Hiện tại, khẩu chiến giữa hai phe vẫn đang diễn ra quyết liệt, không bên nào chịu nhường bên nào. Những người ngoài cuộc cho rằng điều này chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của hai diễn viên và đoàn làm phim.

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