Dương Tử diễn xuất nhập thần, netizen dành lời khen ngợi không ngớt

Diễn cảnh khóc thảm thiết trong Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử được khen ngợi vì mang tới cảm xúc chân thật.

Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính hiện hiện đang là bộ phim truyền hình khuấy động màn ảnh Hoa ngữ. Mặc cho thời gian đầu nhận phải nhiều khó khăn khi phim liên tiếp gặp phải những chuyện không hay từ ngoài hậu trường nhưng ở thời điểm hiện tại lượng người xem và quan tâm dành cho dự án đã bắt đầu tăng cao hơn hẳn. Mới đây, đoàn làm phim đã tung ra hậu trường cảnh khóc của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai. Cụ thể, đây là phân cảnh Nhan Đàm khóc thương cho Thiên Quan. Cảnh phim ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi nữ diễn viên đã thể hiện quá tốt, không hề có sự thiếu tự nhiên trong cảnh khóc mà còn mang đến cảm giác chân thật nhất có thể cho người xem.

Dương Tử - Ảnh: Internet Trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử vào vai Nham Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. Phân đoạn khóc gây chú ý của Dương Tử - Ảnh: Internet Nhan Đàm vốn muốn dùng một nửa trái tim của bản thân để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên (Thành Nghị) thế nhưng không ngờ Ứng Uyên lại quên mất cô ấy. Một nửa trái tim của Nhan Đàm đã dùng cho Ứng Uyên, nửa còn lại cũng chỉ còn chút tro tàn, sau đó Nhan Đàm từ bỏ tiên thể đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của Nham Đàm lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn tám trăm năm. Trầm Vụn Hương Phai được đánh giá là một bộ phim có cốt truyện ngược tâm nên diễn xuất của Dương Tử cũng được yêu cầu cao hơn.

Một số bình luận của khán giả về diễn xuất của Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai: - Dương Tử có thể thỉnh thoảng mất phong độ, diễn hơi sượng nhưng mấy cảnh khóc với đài từ chưa bao giờ làm khán giả thất vọng. - Khóc không cần la hét, rưng rưng nhẹ nhàng, mấy phân đoạn cảm xúc dâng trào thì đài từ chắc rõ nghe nó thật lắm. Trầm Vụn Hương Phai hứa hẹn sẽ còn làm mưa làm gió trong khoảng thời gian tới đây khi những diễn biến tiếp theo được cho là rất khó lường.

Tinh Hán Xán Lạn còn chưa hết, Triệu Lộ Tư đã vội vàng 'cướp người yêu' của Dương Tử Triệu Lộ Tư tiếp tục chuẩn bị có phim mới thuộc dòng phim cổ trang và người được lựa chọn đóng chính cùng cô chính là nam diễn viên Thành Nghị.

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