Việc thay đổi phiên vị của Dương Tử và Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai đang gây ra tranh cãi lớn khi fan cho rằng nữ diễn viên phải là người được xếp ở vị trí đầu tiên.

Sau nhiều mong chờ, Trầm Vụn Hương Phai cuối cùng cũng đã lên sóng và nhanh chóng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa ngừng ập đến với bộ phim khi mới đây fan lại nổi lên tranh cãi gay gắt khi về vấn đề phiên vị.

Cụ thể, theo công bố chính thức của đoàn làm phim, tên hai diễn viên chính và hình ảnh đăng cùng được xếp theo thứ tự là Dương Tử, Thành Nghị, tức là Dương Tử sẽ "cao phiên" hơn Thành Nghị. Tuy nhiên, trong một số diễn biến mới nhất thì điều này đang diễn ra ngược lại khi Thành Nghị mới là người được xếp đầu tiên còn Dương Tử đứng phía sau.

Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet

Theo đó, khi vừa mới đưa phim lên sóng, phía nền tảng đăng ảnh phim đã tự ý tag tên và đặt ảnh đơn của Thành Nghị trước Dương Tử, sau khi được người hâm mộ nhắc nhở thì sửa lại thứ tự.

Ngoài ra, theo danh sách follow của chính đoàn làm phim, ngoài các tài khoản liên quan đến công ty sản xuất là Hoan Thụy thì diễn viên đầu tiên mà đoàn làm phim theo dõi là Thành Nghị, sau đó mới đến Dương Tử. Việc này khiến cho fan của cô nàng tỏ ra bực tức và cho rằng thần tượng của họ với lưu lượng cao nhất, nổi tiếng nhất phim dĩ nhiên phải là người được xếp đầu trong mọi danh sách.

Fan của Dương Tử tỏ ra tức giận muốn đòi lại công bằng cho thần tượng - Ảnh: Internet

Việc "trộm phiên" có thể sẽ khiến cho quyền lợi của diễn viên đối với dự án đó bị ảnh hưởng. Đối với Trầm Vụn Hương Phai, fan Dương Tử cho rằng idol mình đang không nhận được sự tôn trọng của đoàn làm phim, dẫn đến cảnh bị áp phiên ngang nhiên khi phim được lên sóng. Việc này cũng khiến cho tác phẩm trở thành dự án ồn ào bậc nhất trong năm 2022.

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