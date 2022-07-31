Vận xui chưa hết đeo bám Dương Tử, Trầm Vụn Hương Phai tiếp tục bị dính phốt: Lần này khó lòng bào chữa

Phim của Dương Tử và Thành Nghị tiếp tục bị chê cười về những tình tiết ''ảo ma'' trong Trầm Vụn Hương Phai.

Dương Tử đã và đang có màn tái xuất không mấy thành công với Trầm Vụn Hương Phai. Bằng chứng là cho đến thời điểm hiện tại phim không những không đạt được số lượng người xem đủ cao mà còn nhận về những lời chê bai không ngớt.

Tác phẩm liên tục gặp nhận xét tiêu cực về phần kỹ xảo. Khán giả cho rằng phim dùng hiệu ứng giả trân, hậu kỳ sơ sài, coi thường IQ người xem. Trong một phân cảnh, Nhan Đàm (Dương Tử) ngã từ trên cao xuống và xuyên qua nóc nhà. Đáng nói, người bị ngã nhưng mái không bị thủng, ngói cũng không hề rơi xuống.

Dương Tử và Thành Nghị đang chưa thể làm được những gì người hâm mộ kỳ vọng - Ảnh: Internet

Chính phân cảnh này đã khiến cho người hâm mộ không khỏi phần chán nản khi dù dự án được mang tiếng là phim lớn, được đầu tư khủng nhưng chất lượng trên phim lại đem đến những điều trái ngược hoàn toàn.

Ngoài phân đoạn này, phim còn xuất hiện nhiều lỗi sai khó hiểu. Vì vậy, cư dân mạng nhận xét nếu bóc loạt sạn của phim thì cả ngày cũng không hết.

Chưa kể diễn xuất của Dương Tử và Thành Nghị cũng gây tranh cãi khi được kỳ vọng sẽ giúp cho Trầm Vụn Hương Phai trở thành phim bạo nhưng đến thời điểm này họ thậm chí còn thua cả Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính.

Trầm Vụn Hương Phai đang gây thất vọng vô cùng lớn ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Một khán giả nhận xét, Dương Tử vẫn giữ nét diễn trợn mắt giống nhiều tác phẩm trước đây. Đồng thời, Thành Nghị cũng chưa thể hiện được phong thái vốn có của một bậc Đế quân.

Hiện tại, Trầm Vụn Hương Phai mới đi được nửa chặng đường. Nếu nội dung phía sau hấp dẫn và kỹ xảo được cải thiện, phim có thể tạo ấn tượng tốt. Ngược lại, khi vẫn tồn tại những hạn chế nêu trên, tác phẩm rất khó đạt được thành công.

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