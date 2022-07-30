Trầm Vụn Hương Phai bị chê bai, Dương Tử còn sắp trở thành nhân vật chính đầu tiên bị netizen trù ẻo 'hóa kiếp' sớm để phim nhanh kết thúc?

Sao quốc tế 30/07/2022 01:20

Trầm Vụn Hương Phai quá ngược, khán giả mong muốn Dương Tử sớm 'hóa kiếp' sớm cho đỡ khổ.

Trầm Vụn Hương Phai với sự góp mặt của Thành NghịDương Tử hiện đang là bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là khán giả lại liên tục bày tỏ mong muốn nhân vật Nhan Đàm do Dương Tử thủ vai nhanh chóng "lãnh cơm hộp". Sự thật đằng sau lý do này là gì, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Cụ thể, trong Trầm Vụn Hương Phai, nhân vật do Dương Tử thủ vai lại tiếp tục bị khán giả réo gọi khi diễn biến phim phát triển theo hướng đầy đau khổ. 

Trầm Vụn Hương Phai bị chê bai, Dương Tử còn sắp trở thành nhân vật chính đầu tiên bị netizen trù ẻo 'hóa kiếp' sớm để phim nhanh kết thúc? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet 

Và không để cho người hâm mộ phải đợi lâu, mới đây, Nhan Đàm đã chính thức gieo mình xuống Dạ Vọng Xuyên, Ứng Uyên (Thành Nghị thủ vai) sau khi liều mình nhảy theo cứu Nhan Đàm, trở về lại phải lên thiên hình đại chịu phạt, bị Thiên Đế rút tiên linh. 

Vì không muốn quên đi Nhan Đàm mà chàng sẵn sàng chịu nỗi đau thấu xương nhằm khoá ký ức liên quan đến Nhan Đàm vào Tiên Linh Băng Chùy vĩnh viễn không tiêu tan. Nhan Đàm sau đó phải lang thang một mình dưới dòng Vong Xuyên 900 năm với thân thể đầy thương tích, mắt không thấy, tóc bạc màu và trong lòng vẫn canh cánh tình yêu với Ứng Uyên. 

Thế nhưng người nàng trao hết tấm chân tình là Ứng Uyên Đế Quân lại không hề hay biết nàng vẫn lưu lạc nơi Vong Xuyên lạnh lẽo. Chỉ đến trước thời hạn 2 ngày, người bạn Lục Minh (Hạ Chí Viễn thủ vai) của Nhan Đàm chạy đến kêu cứu với Ứng Uyên thì người mới hay chuyện và đến Vong Xuyên đưa nàng vượt qua chặng đường này. Dù vượt được Vong Xuyên và hạ phàm, Nhan Đàm vẫn không thể quên được tình xưa.

Trầm Vụn Hương Phai bị chê bai, Dương Tử còn sắp trở thành nhân vật chính đầu tiên bị netizen trù ẻo 'hóa kiếp' sớm để phim nhanh kết thúc? - Ảnh 2
Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Chính vì những tình tiết trong phim diễn ra quá đau khổ ngay từ những tập đầu tiên phát sóng đã vô tình khiến netizen cảm thấy buồn chán và mong muốn nhân vận cho Dương Tử ''hóa kiếp' luôn để phim nhanh chóng kết thúc. 

Trầm Vụn Hương Phai hiện đang được lên sóng vào lúc 17h00 trong liên tiếp 9 ngày từ 20/7 đến 28/7, mỗi ngày lên sóng 2 tập phim. Trong tuần thứ ba sau đó, bắt đầu từ 3/8, chiếu vào các ngày từ thứ Hai tới thứ Năm hàng tuần, mỗi ngày 2 tập, riêng thứ 5 chỉ có 1 tập.

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