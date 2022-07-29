Fan bất ngờ phản đối Dương Tử kết hợp với Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, lý do là vì đâu?

Sao quốc tế 29/07/2022 16:49

Fan Dương Tử phản đối chuyện thần tượng và Thành Nghị tuyên truyền phim Trầm Vụn Hương Phai.

Sau thời gian dài khiến fan mong đợi, mới đây bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính đã được lên sóng. Tuy chưa được nhiều người đánh giá cao nhưng dự án vẫn được trông chờ sẽ tạo nên sự thú vị trong thời gian tới. 

Để tạo nên sức hút và giúp cho nhiều người biết đến phim hơn, Dương Tử và Thành Nghị cho biết sẽ cùng livestream để tuyên truyền cho bộ phim Trầm Vụn Hương Phai. Đây là một hoạt động mà hầu như bộ phim nào cũng có. Điển hình như Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng đã cùng nhau livestream tuyên truyền cho Tinh Hán Xán Lạn, hay Triệu Lệ Dĩnh cũng có hoạt động tương tự để quảng bá cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Fan bất ngờ phản đối Dương Tử kết hợp với Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, lý do là vì đâu? - Ảnh 1
Trầm Vụn Hương Phai gặp nhiều trở ngại kể từ khi ra mắt - Ảnh: Internet

Thế nhưng, một bộ phận fan Dương Tử lại xuống dưới bài đăng của phòng làm việc để yêu cầu từ chối hoạt động này. Giải thích cho hành động này, fan của Dương Tử cho rằng việc nàng tiểu Hoa bị ép phải nhận Trầm Vụn Hương Phai để nâng đỡ Thành Nghị là điều khiến họ phẫn nộ.

Fan bất ngờ phản đối Dương Tử kết hợp với Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai, lý do là vì đâu? - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là nước đi không khôn ngoan của fan Dương Tử. Việc xé couple khi phim còn đang lên sóng sẽ khiến danh tiếng của nàng tiểu Hoa bị ảnh hưởng khá nhiều. Thêm vào đó, việc số liệu của phim không cao cũng khiến Dương Tử nhận nhiều lời chê bai của hội antifan. Tiêu biểu có thể kể đến việc chỉ số truyền thông nhân vật Nhan Đàn (Dương Tử) bị đàn em Ngô Lỗi với vai Lăng Bất Nghi trong Tinh Hán Xán Lạn vượt mặt.

Hiện bộ phim Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính mới lên sóng trên trang Youku.

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị Trầm Vụn Hương Phai sao châu á sao Hoa Ngữ

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