Lên sóng cùng thời điểm nhưng dường như Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư lại bất ngờ đang thắng thế Trầm Vụn Hương Phai.
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Với sự góp mặt của hai gương mặt hot nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ hiện nay là Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, Tinh Hán Xán Lạn đang là tựa phim nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Dẫu vậy, ít ai biết được rằng bộ phim từng bị người xem đánh giá không cao ngay từ trước khi dự án ra mắt.
Phần vì hai diễn viên chính của phim mặc dù có lưu lượng nhưng chưa phải đỉnh lưu để gánh phim, phần vì họ phải đối đầu với Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử.
Trái với Tinh Hán Xán Lạn, Trầm Vụn Hương Phai được đặt hy vọng ngay từ khi mới tung ra những trailer đầu tiên bởi danh tiếng của Dương Tử là quá lớn, Triệu Lộ Tư rõ ràng không thể nào so sánh với mỹ nhân họ Dương.
Thế nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại, tình thế dường như đã thay đổi. Nếu như Trầm Vụn Hương Phai càng chiếu càng mất điểm thì Tinh Hán Xán Lạn lại gây nên sự bất ngờ lớn khi được nhiều người yêu thích lẫn đánh giá cao.
Phim của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được khen vì kịch bản thú vị, dàn diễn viên nổi bật cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Trong khi đó, Trầm Vụn Hương Phai lại liên tục vấp phải những tranh cãi liên quan tới phiên vị, kỹ xảo cùng như nội dung nhàm chán.
Một số bình luận của khán giả:
- Tinh Hán Xán Lạn xứng đáng hơn thế nữa. Thường mấy bộ phim khác thu hút nhất là ở tình tiết nam nữ chính, còn phim này tuyến tình cảm gia đình, bạn bè, cung đấu,... đều thú vị và lôi cuốn. Ôi, còn chần chờ gì nữa mà không bạo.
- Trầm Vụn Hương Phai càng xem càng thấy chán, Tinh Hán Xán Lạn thì lại gây bất ngờ cực mạnh vì mọi thứ đều ổn hơn tưởng tượng.