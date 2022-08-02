Trầm Vụn Hương Phai thay đổi nguyên tác, Dương Tử hẳn là người mừng rỡ nhất?

Trầm Vụn Hương Phai đã được sửa chữa khác đi ít nhiều so với nguyên tác trong truyện.

Trầm Vụn Hương Phai hiện đang là bộ phim khiến các mọt phim Hoa ngữ nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng cộng thêm cốt truyện gay cấn. Ở thời điểm hiện tại, phim đang lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả với những phân cảnh ngược nữ chính Nhan Đàm tả tơi. Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Sau khi bị Huỳnh Đăng và Chỉ Tích hại, Nhan Đàm vì quá đau khổ và muốn chấm dứt đoạn tình cảm với Ứng Uyên nên đã quyết định nhảy vực. Kể từ đó nàng trở thành một vong hồn nặng tình đi 10 vạn bước, lưu lạc nơi Vong Xuyên hơn 800 năm. Đến lúc đế quân Ứng Uyên biết sự thật Nhan Đàm vẫn còn ở Vong Xuyên thì chỉ còn 2 ngày nữa là nàng sẽ hồn phi phách tán.

Mặc mọi sự ngăn cấm, Ứng Uyên đã đến Vong Xuyên cứu Nhan Đàm. Trước là độ khí sau là hóa phép khiến nàng quên đi mảnh tình đau khổ này. Ứng Uyên biến Nhan Đàm thành hoa yêu để từ nay về sau nàng sẽ được sống đời tự do, không bị ràng buộc bởi đau khổ từ tình ái. Những tình tiết trong phim không khỏi khiến cho khán giả được trải qua những giây phút u buồn, đẫm nước mắt cùng với nhân vật. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen cho rằng nếu so với nguyên tác trong chuyện thì nhân vật chính còn phải chịu số phận thảm khóc hơn rất nhiều.

Trầm Vụn Hương Phai được thay đổi nguyên tác đáng kể so với trong truyện - Ảnh: Internet Cụ thể, theo diễn biến trong nguyên tác cùng tên, Nhan Đàm phải tự mình vượt Vong Xuyên tìm lỗ hổng rồi hạ phàm mà không nhờ sự tác động nào của Ứng Uyên. Sau khi hạ phàm trở thành hoa yêu, nàng vẫn mang theo ký ức tình xưa. Như vậy, so việc ôm mãi ký ức về Ứng Uyên đầy đau khổ, thì có lẽ việc để nàng quên hết mọi thứ là sự lựa chọn có hậu nhất. Nhiều khán giả khi nghe được thông tin này cũng ủng hộ việc biên kịch sử nguyên tác để Nhan Đàm quên đi quá khứ và sống một kiếp vui vẻ. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận dân mạng lại nhận định kịch bản để Ứng Uyên cứu Nhan Đàm là muốn củng cố địa vị nam chính. Bởi lẽ theo như nguyên tác Trầm Vụn Hương Phai, cuối cùng Nhan Đàm sẽ nên duyên cùng nam phụ Dư Mặc. Trong khi đó Ứng Uyên vẫn cô độc một mình và hết lòng vì tam giới. Cái kết trong truyện từng gây ra rất nhiều tranh cãi. Chính vì vậy, nếu lên phim Nhan Đàm và Ứng Uyên có thể thành đôi thì sẽ là một sự cải biên hợp lý.

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