Sự trùng hợp thú vị 2 trong bộ phim của Dương Tử: 'Nửa trước đám cưới ngọt ngào, nửa sau ngược thấu tâm can'

Theo dõi Trầm Vụn Hương Phai, khán giả không thể không nhớ tới vai diễn Cẩm Mịch trong bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, tác phẩm giúp Dương Tử trở nên nổi nổi tiếng. Không chỉ có tạo hình tương đồng, hai bộ phim của Dương Tử đều có diễn biến theo thứ tự: cưới trước ngược sau.

Dương Tử hiện đang là một trong những nữ diễn viên được yêu thích bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Trở lại đầy mạnh mẽ với Trầm Vụn Hương Phai , dẫu cho phim chưa đạt được sức hút đúng như sự kỳ vọng nhưng súc hút của Dương Tử rõ ràng là không phải bàn cãi khi cô vẫn nằm trong top những nữ diễn viên sở hữu lưu lượng cao nhất.

Đối với Hương Mật Tựa Khói Sương, đây có vẻ là bộ phim ngược tâm nhất của Dương Tử khi chính tay cô dâu tự phá đi đám cưới của mình.

Cụ thể, khán giả phát hiện ra cả hai bộ phim nổi tiếng của Dương Tử là Hương Mật Tựa Khói Sương và Trầm Vụn Hương Phai đều có cảnh đám cưới ngọt ngào trước một cảnh ngược thấu tâm can.

Trong phim, sau 3 năm để tang cha, ngày thành hôn của Cẩm Mịch (Dương Tử) và Nhuận Ngọc (La Vân Hi) đã đến. Dù Cẩm Mịch trong lòng trống rỗng, không thể yêu ai vì vẫn ôm mối thù trong lòng. Nhưng về phía Nhuận Ngọc, chàng vẫn muốn ở bên nàng, lấp đầy trái tim nàng bằng tình yêu.

Hương Mật Tựa Khói Sương là bộ phim góp phần thúc đẩy đưa tên tuổi Dương Tử lên thành ngôi sao - Ảnh: Internet

Dạ thần Nhuận Ngọc nắm tay Thủy thần Cẩm Mịch bái đường thành thân. Buổi lễ bị gián đoạn khi Hỏa thần Húc Phượng xuất hiện đến phá, tưởng rằng sẽ phá thành công nhưng ai ngờ đây lại là âm mưu từ đầu của Cẩm Mịch.

Do hiểu lầm Húc Phượng đã giết chết cha mình nên Cẩm Mịch đã tổ chức đám cưới cùng Nhuận Ngọc, tính kế để Húc Phượng đến rồi sau đó đau khổ rút kiếm đâm chết người mình yêu. Chính vì phân cảnh cảm xúc này đã giúp cho Dương Tử được ghi nhận là một trong những nữ diễn viên thực lực.

Trong Trầm Vụn Hương Phai, số phận của nhân vật Nhan Đàm do Dương Tử thủ vai cũng đang có kết cục tương tự với Cẩm Mịch. Vì quá yêu Ứng Uyên, Nhan Đàm đã mộng về đám cưới và cuộc sống sau thành thân đầy hạnh phúc của mình với người mình yêu. Nhưng khi mộng tan, sự thật nghiệt ngã đang chờ đón Nhan Đàm trước mắt, cô phải gieo mình xuống Dạ Vong Xuyên và chịu cảnh lang thang vô định trong suốt 900 năm với những vết thương chằng chịt.

Sự trùng hợp này khiến cho netizen cảm thấy vô cùng thú vị và điều này giúp cho Dương Tử có phong cách riêng tại Cbiz.