Tinh Hán Xán Lạn bị nghi ngờ về thành tích thực khi lượt xem tăng đều nhưng nhiệt độ vẫn ở mức trung bình

Sao quốc tế 08/08/2022 14:51

Nhiều người phát hiện sự chênh lệch cao độ giữa lượt xem và nhiệt độ của “Tinh Hán Xán Lạn”, liệu thành tích trên bảng xếp hạng có “ảo” hay không.

 

“Tinh Hán Xán Lạn” của Triệu Lộ TưNgô Lỗi đóng chính đã thành công chiếm trọn sự yêu thương của khán giả, và làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng về thành tích, đây có thể xem là bộ phim dẫn đầu trên các mặt trận của nền điện ảnh Hoa Ngữ.

Tinh Hán Xán Lạn bị nghi ngờ về thành tích thực khi lượt xem tăng đều nhưng nhiệt độ vẫn ở mức trung bình - Ảnh 1
"Tinh hán xán lạn" đang làm mưa làm gió trên sóng truyền hình

Bộ phim có nội dung thú vị, dàn diễn viên đẹp lẫn trẻ tuổi, Tinh Hán Xán Lạn nhanh chóng trở thành bộ phim hot nhất tại thời điểm này, đánh bại nhiều bộ phim khác cùng thời điểm, trong đó có cả “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử. 

Tinh Hán Xán Lạn bị nghi ngờ về thành tích thực khi lượt xem tăng đều nhưng nhiệt độ vẫn ở mức trung bình - Ảnh 2
Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư đã mang về không ít thành tích cho bộ phim

Tuy nhiên mới đây tác phẩm đã gây ra những tranh cãi liên quan tới thực tích thực sự của phim. Một số khán giả phát hiện ra rằng số liệu đã được công bố của Tinh Hán Xán Lạn tồn tại một số vấn đề khó hiểu. 

Cụ thể, sau ngày công bố lịch chiếu phần 2, nền tảng Tencent đồng thời đưa ra số lượt xem của Tinh Hán Xán Lạn là 300 triệu. Các bên thống kê khác cho thấy thực chất lượt xem thực chưa qua kiểm duyệt chỉ đạt 260 triệu, Vân Hợp cũng chỉ đạt trong khoảng 50-60 triệu. 

Tinh Hán Xán Lạn bị nghi ngờ về thành tích thực khi lượt xem tăng đều nhưng nhiệt độ vẫn ở mức trung bình - Ảnh 3
lượt xem tăng nhưng nhiệt độ giảm khiến nhiều người nghi ngờ về thách tích thực

Giải thích về vấn đề này, tổ số liệu Douban cho rằng đó là do đặc thù của tập cuối phần 1 nên có thêm nhiều preview của phần 2, khán giả đang nóng lòng muốn xem phim nên phát lại nhiều lần mới dẫn đến tình trạng lượt xem cao hơn ngày khác

Về việc số liệu doanh thu của Tencent giảm xuất phát từ nhiều lý do. Trong đó, Mộng Hoa Lục mở VVip qua hình thức livestream là yếu tố thứ nhất, hai là Mộng Hoa Lục đã chính thức khép lại trong tháng 6 nên người xem ưu tiên nạp một lần là xong. “Tinh Hán Xán Lạn” số lượng tập nhiều hơn lại có nguy cơ phần 2 chưa lên sóng nối tiếp nên tổng thể mới dẫn đến việc doanh thu của Tencent giảm.

Tinh Hán Xán Lạn bị nghi ngờ về thành tích thực khi lượt xem tăng đều nhưng nhiệt độ vẫn ở mức trung bình - Ảnh 4
Nhiều ý kiến tranh cãi dữ dội về sự việc này

Hiện tại nhiều người phát hiện nhiệt độ Tinh Hán Xán Lạn chênh lệch rất nhiều với số lượt xem gây khó hiểu cho khán giả về thành tích thực của bộ phim không như công bố của ekip đoàn phim.

Một số người tỏ rõ sự nghi hoặc dành cho những thành tích đã được công bố, bên cạnh đó nhiều người đã đứng ra giải thích vè sự chênh lệch này. Trước hết, thể loại phim gia đấu thường khó có cao trào như tiên hiệp hay hành động, tiết tấu lại tương đối bình thường. Một số ý kiến khác lại cho rằng “Tinh Hán Xán Lạn” không có đỉnh lưu, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cùng lắm cũng chỉ là lưu lượng nên trước mắt nhiệt độ như vậy là phù hợp. Mặc dù chưa biết thực hư ra sao, song lời giải thích của khán giả đều có thể hợp tình hợp lí. 

Tinh Hán Xán Lạn bị nghi ngờ về thành tích thực khi lượt xem tăng đều nhưng nhiệt độ vẫn ở mức trung bình - Ảnh 5
Tuy nhiên sức ảnh hưởng của bộ phim là điều không thể phủ nhận

Dẫu vậy, bộ phim thật sự nhận được quan tâm và chú ý lớn từ người hâm mộ. Một bộ phim thành công không chỉ được đánh giá qua thành tích mà còn được đánh giá qua những quan tâm và yêu mến của khán giả, đồng thời sự ảnh hưởng của các diễn viên trên các mặt trận cũng có thể thể hiện được sự thành công của bộ phim ra sao.

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