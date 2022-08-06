TOP 4 lý do giúp Tinh Hán Xán Lạn đánh bật 'ông lớn' Trầm Vụn Hương Phai ra khỏi bảng xếp hạng những phim hot nhất Cbiz

Sao quốc tế 06/08/2022 00:30

Không phải ngẫu nhiên Tinh Hán Xán Lạn đạt được loạt thành tích khủng, vượt mặt Trầm Vụn Hương Phai dù cho có Dương Tử đóng chính.

Tinh Hán Xán Lạn và Trầm Vụn Hương Phai là hai bộ phim cổ trang hot nhất hiện nay. Vốn dĩ là dự án có sự góp mặt của 2 nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Cbiz là Triệu Lộ Tư và Dương Tử nên không thể tránh khỏi sự so sánh. Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ ban đầu ai cũng nghĩ Trầm Vụn Hương Phai sẽ dễ dàng đánh bay Tinh Hán Xán Lạn nhưng những con số thống kê lại chứng minh một điều ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của nhiều người. 

TOP 4 lý do giúp Tinh Hán Xán Lạn đánh bật 'ông lớn' Trầm Vụn Hương Phai ra khỏi bảng xếp hạng những phim hot nhất Cbiz - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn và Trầm Vụn Hương Phai đang là 2 bộ phim hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Đầu tiên, Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiểu thuyết Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Đây là tác phẩm hay, sở hữu lượng fan không nhỏ ở Trung Quốc. Chính vì thế, ngay từ khi chưa lên sóng, phim đã thành công thu hút sự chú ý không hề nhỏ của cư dân mạng.

Tiếp đến, phải dành lời khen cho tổ biên kịch của phim vì có chỉnh sửa so với tiểu thuyết gốc nhưng rất tiết chế. Những đoạn được thay đổi trong kịch bản đều hợp lý, logic và không khiến fan nguyên tác cảm thấy khó chịu. Đây là yếu tố quan trọng để giữ chân người xem.

TOP 4 lý do giúp Tinh Hán Xán Lạn đánh bật 'ông lớn' Trầm Vụn Hương Phai ra khỏi bảng xếp hạng những phim hot nhất Cbiz - Ảnh 2
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh minh họa: Internet

Nói đến diễn viên, phim lựa chọn Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, đều là hai cái tên hút fan của Cbiz. Ngô Lỗi thuộc lứa diễn viên nhí nổi tiếng nhất Hoa ngữ, có ngoại hình, diễn xuất không tệ, cộng thêm quốc dân độ cao. 

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư chính là người tạo nên sự bất ngờ lớn nhất khi xuất sắc thể hiện tốt vai diễn của mình và được nhiều người đánh giá đã có sự tiến bộ nhất định. 

Lý do cuối cùng làm nên thành công của Tinh Hán Xán Lạn là bối cảnh, trang phục mang chất văn hóa Trung Quốc xưa. Khác với những bộ phim tiên hiệp có trang phục xoay quanh màu trắng và xám, trang phục trong Tinh Hán Xán Lạn mới mẻ, sáng tạo và nhiều màu sắc hơn, “đổi gió” cho nhãn quan của khán giả. 

TOP 4 lý do giúp Tinh Hán Xán Lạn đánh bật 'ông lớn' Trầm Vụn Hương Phai ra khỏi bảng xếp hạng những phim hot nhất Cbiz - Ảnh 3
Cặp đôi chính có màn thể hiện ấn tượng - Ảnh: Internet

Chính nhờ những yếu tố trên mà Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã vượt mặt thành công Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử cùng Thành Nghị, dù được tuyên truyền và đầu tư ít hơn. 

Được biết, sang tới phần 2 của Tinh Hán Xán Lạn, sẽ còn gay cấn và hấp dẫn hơn phần 1, dự kiến phim sẽ còn bùng nổ hơn nữa. 

Fan bấn loạn trước nụ hôn ngọt lịm của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Fan bấn loạn trước nụ hôn ngọt lịm của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Nụ hôn của Triệu Lộ Tư dành cho Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn đang là đề tài hot lúc này được nhiều người quan tâm đến tại Cbiz.

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