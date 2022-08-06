Liệu Triệu Lộ Tư trên phim trường 'Tinh Hán Xán Lạn' có 'khó ưa' như lời đồn?

Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên sở hữu nhiều bộ phim ăn khách khi tuổi đời còn trẻ. Tuy nhiên, cô từng vướng vào nhiều ồn ào khiến hảo cảm công chúng đi xuống.

Sau khi tham gia Tinh Hán xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã dần lấy lại cảm tình của khán giả. Bạn diễn trong phim cũng chia sẻ nhiều câu chuyện đẹp về nữ diễn viên. Cụ thể, diễn viên Vương Nhã Giai (thủ vai Liên Phòng) đã nhắc đến Triệu Lộ Tư. Theo Vương Nhã Giai, người đẹp họ Triệu là người tình cảm và ấm áp.

Khi quay phim, Triệu Lộ Tư thường mang bánh ngọt của cửa hàng đến cho mọi người. Đôi khi, trợ lý của nữ diễn viên sẽ gõ cửa xe của Vương Nhã Giai để gửi bánh. Các loại bánh Triệu Lộ Tư gửi tặng đều rất ngon.

Ngoài ra, cả hai còn có một kỷ niệm khiến Vương Nhã Giai cảm thấy ấm lòng. Đó là khi nữ diễn viên họ Vương đến kỳ sinh lý, bụng cô đau dữ dội đến mức không thể thẳng lưng.

Vì vội đến trường quay nên cô không kịp uống thuốc giảm đau. Thấy vậy, Triệu Lộ Tư đã gọi trợ lý lấy viên giảm đau mang đến cho Vương Nhã Giai. Sau khi về nhà, Triệu Lộ Tư tiếp tục chuẩn bị cả hộp thuốc để đưa cho bạn diễn.

Bên cạnh Vương Nhã Giai, nữ diễn viên Đồng Lôi đóng vai Tuyên Hậu cũng dành nhiều lời khen cho Triệu Lộ Tư. Cô chia sẻ, người đẹp họ Triệu có tính cách ngọt ngào, thường xuyên chăm sóc người khác.

Nhờ tính cách đáng yêu, thân thiện nên Triệu Lộ Tư được nhiều bạn diễn khen ngợi. Trong hậu trường, cô và Ngô Lỗi cũng có rất nhiều khoảnh khắc vui đùa thoải mái. Vì vậy, những chia sẻ của đồng nghiệp đã phần nào phủ nhận và xóa tan những tin đồn không tốt về nữ diễn viên.

Fan bấn loạn trước nụ hôn ngọt lịm của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn Nụ hôn của Triệu Lộ Tư dành cho Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn đang là đề tài hot lúc này được nhiều người quan tâm đến tại Cbiz.

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