Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngõ ý muốn tham gia Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lập tức từ chối phũ phàng

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã có những chia sẻ về việc Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngỏ lời tham gia góp mặt trong Tinh Hán Xán Lạn nhưng đã bị Triệu Lộ Tư phũ phàng từ chối, biết lý do, khán giả không khỏi bật cười.
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“Tinh Hán Xán Lạn” với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đang ngày một thu hút được một lượng lớn người theo dõi cùng thành tích khá ổn áp trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ.
Theo chia sẻ, tại một sự kiện quảng bá bộ phim Tinh Hán Xán Lạn gần đây, Triệu lộ Tư đã bất ngờ khi tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngỏ ý muốn xuất hiện trong phim với vai trò cameo, nhưng đã bị cả cô lẫn mỹ nam họ Ngô từ chối ngay lập tức. Lý do khiến cô nàng không thể đồng ý với lời đề nghị của nàng mỹ nhân Tân Cương là bởi cô cảm thấy kinh phí đầu tư phim không nhiều nên đạo diễn đã tính toán kỹ lưỡng cho toàn bộ vở kịch để tiết kiệm tiền ăn, nên nếu đàn chị tham gia phim, có thể dàn diễn viên sẽ bị... "bỏ đói".
Chia sẻ này đã khiến khán giả phì cười vì sự hóm hỉnh, dễ thương lẫn khéo léo của cô nàng. Được biết Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư từng có thời gian làm việc chung trong một dự án cổ trang khác là “Trường Ca Hành” được công chiếu vào năm 2021. Trong “Trường Ca hành” Nhiệt ba và Ngô lỗi đã đóng cặp vai chính còn Triệu Lộ Tư vai tuyến phụ, nhiều người đùa rằng “Triệu Lộ Tư lo sợ Ngô Lỗi và địch Lệ Nhiệt Ba nối lại tình xưa nên mới từ chối cô nàng”.
Mặc khác, so với tuổi tác nhiều người cho rằng Ngô Lỗi cùng đàn chị không có phản ứng hóa học nhưng khi đóng cặp với Triệu lộ Tư, cả 2 ngang tuổi lẫn chiều cao nên sẽ dễ dàng tạo ra Chemistry hơn.
Thực tế đã chứng minh đây là một lựa chọn hợp lý của nhà sản xuất. Mặc dù không chiêu thương và PR rầm rộ, nhưng “Tinh Hán Xán Lạn” vẫn giữ được mức nhiệt lượng tốt. Ngay cả khi “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử - Thành Nghị lên sóng cũng không làm lung lay được vị trí của “Tinh Hán Xán Lạn”.