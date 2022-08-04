Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngõ ý muốn tham gia Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lập tức từ chối phũ phàng

Sao quốc tế 04/08/2022 06:00

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã có những chia sẻ về việc Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngỏ lời tham gia góp mặt trong Tinh Hán Xán Lạn nhưng đã bị Triệu Lộ Tư phũ phàng từ chối, biết lý do, khán giả không khỏi bật cười.

“Tinh Hán Xán Lạn” với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lộ TưNgô Lỗi vẫn đang ngày một thu hút được một lượng lớn người theo dõi cùng thành tích khá ổn áp trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngõ ý muốn tham gia Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lập tức từ chối phũ phàng - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Theo chia sẻ, tại một sự kiện quảng bá bộ phim Tinh Hán Xán Lạn gần đây, Triệu lộ Tư đã bất ngờ khi tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngỏ ý muốn xuất hiện trong phim với vai trò cameo, nhưng đã bị cả cô lẫn mỹ nam họ Ngô từ chối ngay lập tức. Lý do khiến cô nàng không thể đồng ý với lời đề nghị của nàng mỹ nhân Tân Cương là bởi cô cảm thấy kinh phí đầu tư phim không nhiều nên đạo diễn đã tính toán kỹ lưỡng cho toàn bộ vở kịch để tiết kiệm tiền ăn, nên nếu đàn chị tham gia phim, có thể dàn diễn viên sẽ bị... "bỏ đói". 

Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngõ ý muốn tham gia Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lập tức từ chối phũ phàng - Ảnh 2
Cả 2 chia sẻ lí do từ chối Địch Lệ Nhiệt Ba cực hóm hỉnh

Chia sẻ này đã khiến khán giả phì cười vì sự hóm hỉnh, dễ thương lẫn khéo léo của cô nàng. Được biết Ngô Lỗi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư từng có thời gian làm việc chung trong một dự án cổ trang khác là “Trường Ca Hành” được công chiếu vào năm 2021. Trong “Trường Ca hành” Nhiệt ba và Ngô lỗi đã đóng cặp vai chính còn Triệu Lộ Tư vai tuyến phụ, nhiều người đùa rằng “Triệu Lộ Tư lo sợ Ngô Lỗi và địch Lệ Nhiệt Ba nối lại tình xưa nên mới từ chối cô nàng”. 

Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngõ ý muốn tham gia Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lập tức từ chối phũ phàng - Ảnh 3
Cả 3 đã từng tham gia dự án Trường Ca Hành cách đay không lâu

Mặc khác, so với tuổi tác nhiều người cho rằng Ngô Lỗi cùng đàn chị không có phản ứng hóa học nhưng khi đóng cặp với Triệu lộ Tư, cả 2 ngang tuổi lẫn chiều cao nên sẽ dễ dàng tạo ra Chemistry hơn. 

Thực tế đã chứng minh đây là một lựa chọn hợp lý của nhà sản xuất. Mặc dù không chiêu thương và PR rầm rộ, nhưng “Tinh Hán Xán Lạn” vẫn giữ được mức nhiệt lượng tốt. Ngay cả khi “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử - Thành Nghị lên sóng cũng không làm lung lay được vị trí của “Tinh Hán Xán Lạn”.

 

Tinh Hán Xán Lạn xô đổ hàng loạt kỷ lục về lượt xem nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ bị chê bai?

Tinh Hán Xán Lạn xô đổ hàng loạt kỷ lục về lượt xem nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ bị chê bai?

Dù đạt được nhiều thành tựu đáng kể nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn bị chê bai không thương tiếc.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Địch Lệ Nhiệt Ba Tinh hán xán lạn Trường Ca Hành

TIN LIÊN QUAN

Tinh Hán Xán Lạn xô đổ hàng loạt kỷ lục về lượt xem nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ bị chê bai?

Tinh Hán Xán Lạn xô đổ hàng loạt kỷ lục về lượt xem nhưng Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bất ngờ bị chê bai?

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Tinh Hán Xán Lạn vẫn làm được điều mà Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử không thể với tới

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Tinh Hán Xán Lạn vẫn làm được điều mà Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử không thể với tới

Triệu Lộ Tư bị chê bai do 'tăng cân' trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi lập tức lên tiếng bảo vệ

Triệu Lộ Tư bị chê bai do 'tăng cân' trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi lập tức lên tiếng bảo vệ

Triệu Lộ Tư 'nằm không cũng dính đạn' bởi một lời thoại gây tranh cãi trong Tinh Hán Xán Lạn

Triệu Lộ Tư 'nằm không cũng dính đạn' bởi một lời thoại gây tranh cãi trong Tinh Hán Xán Lạn

Lý do dự án phim 'Tinh hán xán lạn' là sự lựa chọn đúng đắn của Triệu Lộ Tư

Lý do dự án phim 'Tinh hán xán lạn' là sự lựa chọn đúng đắn của Triệu Lộ Tư

Thành tích còn đang kém xa Tinh Hán Xán Lạn, Dương Tử còn sắp phải đối mặt thêm một tin xấu khác?

Thành tích còn đang kém xa Tinh Hán Xán Lạn, Dương Tử còn sắp phải đối mặt thêm một tin xấu khác?

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 13 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI