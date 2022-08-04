Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngõ ý muốn tham gia Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lập tức từ chối phũ phàng

“Tinh Hán Xán Lạn” với sự tham gia diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi vẫn đang ngày một thu hút được một lượng lớn người theo dõi cùng thành tích khá ổn áp trên thị trường phim ảnh Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn

Theo chia sẻ, tại một sự kiện quảng bá bộ phim Tinh Hán Xán Lạn gần đây, Triệu lộ Tư đã bất ngờ khi tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngỏ ý muốn xuất hiện trong phim với vai trò cameo, nhưng đã bị cả cô lẫn mỹ nam họ Ngô từ chối ngay lập tức. Lý do khiến cô nàng không thể đồng ý với lời đề nghị của nàng mỹ nhân Tân Cương là bởi cô cảm thấy kinh phí đầu tư phim không nhiều nên đạo diễn đã tính toán kỹ lưỡng cho toàn bộ vở kịch để tiết kiệm tiền ăn, nên nếu đàn chị tham gia phim, có thể dàn diễn viên sẽ bị... "bỏ đói".