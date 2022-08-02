Triệu Lộ Tư bị chê bai do 'tăng cân' trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi lập tức lên tiếng bảo vệ

Sao quốc tế 02/08/2022 16:30

Tinh Hán Xán Lạn với sự tham gia của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi dạo gần đây đang rất được lòng các mọt phim với nhiệt thảo luận cao. 

"Tinh hán xán lạn" đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực của khán giả nhất trong thời điểm hiện tại. Các diễn viên như Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều dẫn đầu chỉ số truyền thông. Hai người lần lượt chia nhau vị trí số 1 là Ngô Lỗi và số 2 là Triệu Lộ Tư trên bảng xếp hạng.

Tuy vậy, giữa hàng ngàn lời khen vẫn tồn tại đâu đó những lời chê bai về tạo hình nhân vật, đặc biệt là vai nữ chính Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đảm nhận. Một vài người cho rằng, vì cô nàng tăng cân quá đà nên lộ rõ chiếc má bánh bao cùng nọng cằm, làm giảm tính thẩm mỹ khi lên hình. 

Triệu Lộ Tư bị chê bai do 'tăng cân' trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi lập tức lên tiếng bảo vệ - Ảnh 1

Mới đây, bạn diễn cặp cùng Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam diễn viên đã được hỏi rằng liệu việc ôm Triệu Lộ Tư bằng một tay có phải là minh chứng cho việc anh chàng thường xuyên tập thể dục không. 

Đáp lại, Ngô Lỗi nhanh chóng cho biết "Tôi chỉ có sức mạnh bình thường của một người đàn ông trưởng thành, cô ấy (Triệu Lộ Tư) rất nhẹ nên có thể dễ dàng bế bằng một tay". Chỉ với một câu trả lời đơn giản, Ngô Lỗi không chỉ được dân tình khen ngợi vì xử lý tình huống thông minh, mà còn lên tiếng giải oan cho việc Triệu Lộ Tư không hề bị "ngải heo nhập" như mọi người vẫn nói. 

Triệu Lộ Tư bị chê bai do 'tăng cân' trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi lập tức lên tiếng bảo vệ - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư bị chê bai do 'tăng cân' trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi lập tức lên tiếng bảo vệ - Ảnh 3

Tinh Hán Xán Lạn hiện đã chiếu xong phần 1 và bắt đầu lên sóng những tập đầu tiên của phần 2. Được biết, phần sau của phim sẽ là những hồi "ngược thấu tâm can" bởi chuyện tình của Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) bắt đầu gặp phải sóng gió, trắc trở. 

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