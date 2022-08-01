Chỉ vì một lời thoại trong phim Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã nhận về rất nhiều chỉ trích.

Ở thời điểm hiện tại, Tinh Hán Xán Lạn là bộ phim đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mặc dù gặt hái được nhiều thành tựu nhưng dự án có Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi góp mặt này cũng không thoát khỏi việc gây ra nhiều tranh cãi.

Tinh Hán Xán Lạn đạt được nhiều thành tích ấn tượng - Ảnh: Internet

Theo đó, cách đây không lâu, một lời thoại trong Tinh Hán Xán Lạn đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Cụ thể, trong phân đoạn cuộc họp gia đình của Trình gia sau khi bị Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi đóng) “hành cho ra ngô ra khoai”, cha của nhân vật Trình Thiếu Thương (do Triệu Lộ Tư thủ vai) đã uất ức nói: “Muốn trách chỉ có thể trách Niệu Niệu, rảnh rỗi không có việc gì làm lớn lên lại xinh đẹp như vậy để làm gì, rước cả Lăng Bất Nghi về”.

Thoạt nghe qua, lời thoại này chỉ mang tính chất gây cười, nhưng một bộ phận công chúng lại cho rằng đoàn làm phim đang lợi dụng chi tiết này để tâng bốc cho nữ chính là Triệu Lộ Tư. Nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ sở hữu nhan sắc ưa nhìn, đáng yêu chứ không phải hàng mỹ nhân của C-biz. Vì vậy, việc miêu tả nhân vật Trình Thiếu Thương như vậy giống với đang quảng bá cho Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư sở hữu nhan sắc đáng yêu chứ không hề xinh đẹp như mỹ nữ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có không ít khán giả lên tiếng bênh vực cho Triệu Lộ Tư, cho rằng lời thoại này chỉ là đang bám sát với nguyên tác. Trong tiểu thuyết gốc, nhân vật Trình Thiếu Thương do Triệu Lộ Tư đảm nhận được miêu tả là một mỹ nhân nổi tiếng chốn đô thành. Vì vậy, lời thoại trên chỉ có tác dụng tạo ra bầu không khí vui vẻ, khiến cho phim tăng thêm sức hút.

Cảnh giường chiếu của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn được hé lộ, netizen 'đứng ngồi không yên' Poster mới nhất của Tinh Hán Xán Lạn được tung ra cũng vô tình hé lộ cảnh giường chiếu của hai diễn viên chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-nam-khong-cung-dinh-dan-boi-mot-loi-thoai-gay-tranh-cai-trong-tinh-han-xan-lan-487571.html