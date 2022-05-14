Dương Dương - Triệu Lộ Tư 'lại' tiếp tục làm lộ bằng chứng hẹn hò

Sao quốc tế 14/05/2022 21:05

Những khoảnh khắc thân mật trong hậu trường Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư và Dương Dương lại tiếp tục làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đang yêu nhau.

Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương DươngTriệu Lộ Tư đóng chính vừa cán mốc 2 tỷ lượt. Có thể nói, đây chính là tác phẩm cổ trang Hoa ngữ đạt được thành tích tốt nhất từ đầu năm 2022 đến nay.

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Triệu Lộ Tư và Dương Dương bị nghi là 'phim giả tình thật' - Ảnh: Internet

Mới đây, ê-kíp của Thả Thí Thiên Hạ đã đăng tải những hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Dương Dương. Cũng vì những bức hình này mà người hâm mộ càng chắc chắn cả hai đã "phim giả tình thật".

Theo đó, khi đang luyện tập cảnh đấu mắt với nhau, Triệu Lộ Tư và Dương Dương vì không kìm được cảm xúc nên đã cười phá lên và tạm dừng việc ghi hình để lấy lại cảm xúc. Thật ra, việc làm hỏng cảnh quay là khá dễ hiểu khi mà hai diễn viên bỗng dưng cảm thấy buồn cười, nhất là khi Triệu Lộ Tư từng tiết lộ rằng cô và nam thần họ Dương không dám nhìn vào mắt nhau.

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Cặp đôi phá lên cười và phải tạm dừng quay để điều chỉnh cảm xúc - Ảnh: Internet

Tuy vậy, khán giả lại rất tinh ý khi phát hiện ra Triệu Lộ Tư và Dương Dương thường xuyên nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng tình cảm và trao nhau những nụ cười ngọt ngào. Không những vậy, khi "thánh nữ xuyên không" choàng vai thân thiết bạn diễn thì Dương Dương cũng hợp tác chọc cười cô. Chính những điều này đủ để cư dân mạng bàn tán thêm mối quan hệ của cả hai.

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Dương Dương chủ động nắm tay của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, Dương Dương và Triệu Lộ Tư đã bị bắt gặp cùng nhau hẹn hò ở Tam Á, đáng nói hơn là gia đình 2 bên còn tham gia vào chuyến đi này. Nhiều netizen cho rằng, cặp đôi đã ra mắt cha mẹ hai bên và xác nhận mối quan hệ với những người thân thiết.

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