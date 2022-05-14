Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ phim 'xuyên không' trở thành diễn viên được đánh giá cao

Sao quốc tế 14/05/2022 15:00

Bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016, đến nay, Triệu Lộ Tư đã khẳng định vị thế của mình trong lòng khán giả từ thánh nữ phim xuyên không trở thành diễn viên được đánh giá cao

Triệu Lộ Tư bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Cùng năm, cô tham gia chương trình tạp kỹ khoa học viễn tưởng "Cục Tình Báo Sao Hỏa mùa 2" được phát sóng trên Youku.

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ phim 'xuyên không' trở thành diễn viên được đánh giá cao - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 - Ảnh: Internet

 

Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai diễn phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật của mình. Tuy nội dung phim không quá đặc sắc và nam chính bị đánh giá khá đơ cứng nhưng Triệu Lộ Tư đã nhận được sự chú ý hơn nhờ khả năng "cân team". Đây là bộ phim đánh dấu tên tuổi của Triệu Lộ Tư, giúp cô được nhiều khán giả yêu thích, trở thành diễn viên trẻ được yêu thích cùng với Bành Tiểu Nhiễm, Trần Ngọc Kỳ,...

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ phim 'xuyên không' trở thành diễn viên được đánh giá cao - Ảnh 2
Phượng Tù Hoàng - Ảnh: Internet

 

Sau sự thành công của Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, nàng Lạc Phi Phi tiếp tục đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim khác như: Lắng nghe điều cảm động nhất, Thanh Nang Truyện, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt,... Tam Thiên Nha Sát là tác phẩm thay đổi hình tương năng động, cá tính thường thấy của Triệu Lộ Tư trên màn ảnh. Trong phim này, nữ diễn viên lột tả được chiều sâu hơn trong tâm lý nhân vật, giúp khán giả được thấy thêm 1 hình tượng mới của cô nàng.

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ phim 'xuyên không' trở thành diễn viên được đánh giá cao - Ảnh 3
Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Ảnh: Internet

Năm 2019, cô đã giành được giải thưởng "Diễn viên tiềm năng của năm”  (phim chiếu mạng)" tại Liên hoan phim và truyền hình Kim Cốt Đóa lần thứ 3.

Năm 2020, tên tuổi của Triệu Lộ Tư bùng nổ với bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn đóng cặp cùng Đinh Vũ Hề. Bộ phim cũng lấy đề tài xuyên không và tuy chỉ chiếu mạng nhưng cũng gây sốt màn ảnh nhỏ với hình ảnh đẹp mắt, nội dung giải trí thú vị. Bộ phim cũng giúp Triệu Lộ Tư nhận về giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” (phim chiếu mạng) của Giải thưởng Điện Ảnh và Truyền hình Hoành Điếm lần 7.

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ phim 'xuyên không' trở thành diễn viên được đánh giá cao - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” (phim chiếu mạng) với bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn - Ảnh: Internet

 

Có thể nói, Triệu Lộ Tư là một cô gái có số may mắn khi liên tục đóng cặp với toàn mỹ nam, ví như: Tống Uy Long, Cốc Gia Thành, Từ Chí Hiền, Lý Hoành Nghị, Đinh Vũ Hề và gần đây nhất chính là mỹ nam không góc chết Dương Dương trong phim Thả thí thiên hạ.

Thả thí thiên hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Khuynh Linh Nguyệt. Phim lấy bối cảnh các quốc gia tranh đấu để giành thiên hạ. Trong đó, Bạch Phong Tịnh và Hắc Phong Tức là một đôi tri kỷ hơn 10 năm trời, đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ đáng gờm. Tình yêu của hai người bị cách trở khi cả hai đều là những người đứng đầu mỗi quốc gia.

Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư: Từ thánh nữ phim 'xuyên không' trở thành diễn viên được đánh giá cao - Ảnh 5
Thả thí thiên hạ  - Ảnh: Internet

 

Tuy ban đầu còn gây tranh cãi do nhan sắc của nam chính Dương Dương quá nổi bật, sợ nữ diễn viên không xứng với anh. Nhưng càng về sau Triệu Lộ Tư lại càng được lòng khán giả nhờ thần thái không thua kém khi đặt cạnh mỹ nam Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

 

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