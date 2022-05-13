Đứng trước tin đồn 'phim giả tình thật' với Triệu Lộ Tư, Dương Dương không nói không rằng chỉ tiết lộ đúng một chuyện khiến netizen bất ngờ

Dương Dương là một trong những nam diễn viên được săn đón nhất nhì Cbiz. Bộ phim gần đây của anh - Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Triệu Lộ Tư đang oanh tạc nhiều BXH trên các nền tảng chiếu. Không những thế, cả 2 còn bị nghi ngờ là có mối quan hệ ''phim giả tình thật'' khi liên tục bị netizen bắt gặp có những cử chỉ thân mật với nhau tại hậu trường.

Những hình ảnh thân thiết của cặp đôi tại hậu trường bộ phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, về phía Dương Dương nam diễn viên vẫn liên tục ngó lơ điều này và vừa có câu trả lời khiến nhiều người phải suy nghĩ. Cụ thể nam diễn viên nhận được câu hỏi của phóng viên như sau: "Cậu cảm thấy ưu điểm và khuyết điểm của bản thân là gì?". Dương Dương đã tiết lộ ưu điểm của mình là chân thành, và đó cũng là khuyết điểm của anh. Nam diễn viên cho biết vì bản thân quá chân thành nên đôi lúc anh gặp phải nhiều tình huống khó xử.