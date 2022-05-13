Đứng trước tin đồn 'phim giả tình thật' với Triệu Lộ Tư, Dương Dương không nói không rằng chỉ tiết lộ đúng một chuyện khiến netizen bất ngờ

Sao quốc tế 13/05/2022 17:12

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Dương Dường vừa tiết lộ tính cách giúp anh luôn được nhiều người yêu mến.

Dương Dương là một trong những nam diễn viên được săn đón nhất nhì Cbiz. Bộ phim gần đây của anh - Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Triệu Lộ Tư đang oanh tạc nhiều BXH trên các nền tảng chiếu. Không những thế, cả 2 còn bị nghi ngờ là có mối quan hệ ''phim giả tình thật'' khi liên tục bị netizen bắt gặp có những cử chỉ thân mật với nhau tại hậu trường. 

Đứng trước tin đồn 'phim giả tình thật' với Triệu Lộ Tư, Dương Dương không nói không rằng chỉ tiết lộ đúng một chuyện khiến netizen bất ngờ - Ảnh 1
Đứng trước tin đồn 'phim giả tình thật' với Triệu Lộ Tư, Dương Dương không nói không rằng chỉ tiết lộ đúng một chuyện khiến netizen bất ngờ - Ảnh 2
Những hình ảnh thân thiết của cặp đôi tại hậu trường bộ phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, về phía Dương Dương nam diễn viên vẫn liên tục ngó lơ điều này và vừa có câu trả lời khiến nhiều người phải suy nghĩ. Cụ thể nam diễn viên nhận được câu hỏi của phóng viên như sau: "Cậu cảm thấy ưu điểm và khuyết điểm của bản thân là gì?". Dương Dương đã tiết lộ ưu điểm của mình là chân thành, và đó cũng là khuyết điểm của anh. Nam diễn viên cho biết vì bản thân quá chân thành nên đôi lúc anh gặp phải nhiều tình huống khó xử.

Theo một số netizen, câu trả lời của Dương Dương nhằm ám chỉ tin đồn anh có tình cảm với Triệu Lộ Tư nhiều khi là do một phần tính cách của mình dẫn đến nhiều người hiểu lầm. 

Đứng trước tin đồn 'phim giả tình thật' với Triệu Lộ Tư, Dương Dương không nói không rằng chỉ tiết lộ đúng một chuyện khiến netizen bất ngờ - Ảnh 3
Netizen hy vọng cặp đôi sẽ đến với nhau sau dự án này - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc quá chân thành của Dương Dương khiến anh đối mặt với nhiều nghi vấn như "cọ nhiệt", "phim giả tình thật" với bạn diễn. Tuy nhiên, các diễn viên liên quan đều không lên tiếng trước những tin đồn đó. Dường như Dương Dương chỉ làm thế vì sự chuyên nghiệp và phẩm chất chân thành, lịch sự vốn có.

Hiện nam diễn viên đang hoàn thành nốt những tập phim cuối cùng trong Thả Thí Thiên Hạ cùng Triệu Lộ Tư và vẫn đang có rất nhiều người hy vọng cả 2 sẽ là một cặp sau khi bộ phim kết thúc. 

Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư Thả thí thiên hạ Cbiz sao Hoa Ngữ

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