Mới đây, người hâm mộ của cặp đôi đã tinh mắt soi ra được bằng chứng xác đáng nhất cho việc cặp đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư "phim giả tình thật".
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Kể từ khi Triệu Lộ Tư và Dương Dương hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ, tin đồn tình ái của cặp đôi bỗng dưng xuất hiện và trở thành chủ đề cực "hot", được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Không những vậy, những hành động thân mật của cả hai ở hậu trường bộ phim càng minh chứng cho mối quan hệ vô cùng thân thiết của họ.
Trước những tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm, cả Dương Dương và Triệu Lộ Tư đều chưa từng lên tiếng xác nhận hay bác bỏ điều gì. Điều này càng khiến cho công chúng tin rằng hai người không chỉ xem nhau là đồng nghiệp hay bạn bè.
Vừa mới đây, cư dân mạng đã tinh mắt phát hiện ra rằng Triệu Lộ Tư và Dương Dương đang đeo nhẫn đôi. Tuy hai chiếc nhẫn này có khác nhau chút ít về kiểu dáng nhưng lại chính là một cặp nhẫn được thiết kế dành riêng cho các cặp tình nhân. Đây được xem là bằng chứng mới nhất cho chuyện hẹn hò của cặp đôi nổi tiếng.
Vào đầu năm 2022, theo nhiều nguồn tin, Triệu Lộ Tư và Dương Dương bị bắt gặp cùng nhau qua đêm tại một khách sạn trên đảo Tam Á. Ngoài ra, cùng đến đảo này du lịch còn có gia đình của cả hai bên.