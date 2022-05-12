Thêm bằng chứng xác thực chuyện Triệu Lộ Tư - Dương Dương đang hẹn hò?

Sao quốc tế 12/05/2022 11:36

Mới đây, người hâm mộ của cặp đôi đã tinh mắt soi ra được bằng chứng xác đáng nhất cho việc cặp đôi Dương Dương và Triệu Lộ Tư "phim giả tình thật".

Kể từ khi Triệu Lộ TưDương Dương hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ, tin đồn tình ái của cặp đôi bỗng dưng xuất hiện và trở thành chủ đề cực "hot", được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Không những vậy, những hành động thân mật của cả hai ở hậu trường bộ phim càng minh chứng cho mối quan hệ vô cùng thân thiết của họ.

Thêm bằng chứng xác thực chuyện Triệu Lộ Tư - Dương Dương đang hẹn hò? - Ảnh 1
Kể từ khi Triệu Lộ Tư và Dương Dương hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ, tin đồn cả hai đang yêu nhau xuất hiện ngày càng nhiều - Ảnh: Internet
Thêm bằng chứng xác thực chuyện Triệu Lộ Tư - Dương Dương đang hẹn hò? - Ảnh 2
Nhiều khoảnh khắc thân mật của Dương Dương và Triệu Lộ Tư trên phim trường Thả Thí Thiên Hạ làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò - Ảnh: Internet

Trước những tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm, cả Dương Dương và Triệu Lộ Tư đều chưa từng lên tiếng xác nhận hay bác bỏ điều gì. Điều này càng khiến cho công chúng tin rằng hai người không chỉ xem nhau là đồng nghiệp hay bạn bè.

Thêm bằng chứng xác thực chuyện Triệu Lộ Tư - Dương Dương đang hẹn hò? - Ảnh 3
Chiếc nhẫn trên tay Dương Dương (ảnh trên) và Triệu Lộ Tư (ảnh dưới) là hai chiếc trong một bộ nhẫn tình nhân - Ảnh: Internet
Thêm bằng chứng xác thực chuyện Triệu Lộ Tư - Dương Dương đang hẹn hò? - Ảnh 4
Cặp nhẫn tình nhân mà cư dân mạng tìm ra có thiết kế gần như giống hệt với hai chiếc nhẫn mà Triệu Lộ Tư và Dương Dương đang đeo - Ảnh: Internet

Vừa mới đây, cư dân mạng đã tinh mắt phát hiện ra rằng Triệu Lộ Tư và Dương Dương đang đeo nhẫn đôi. Tuy hai chiếc nhẫn này có khác nhau chút ít về kiểu dáng nhưng lại chính là một cặp nhẫn được thiết kế dành riêng cho các cặp tình nhân. Đây được xem là bằng chứng mới nhất cho chuyện hẹn hò của cặp đôi nổi tiếng.

Thêm bằng chứng xác thực chuyện Triệu Lộ Tư - Dương Dương đang hẹn hò? - Ảnh 5
Nhiều lần khác, dân tình còn phát hiện Dương Dương và Triệu Lộ Tư mang giày đôi và mặc áo đôi - Ảnh: Internet

Vào đầu năm 2022, theo nhiều nguồn tin, Triệu Lộ Tư và Dương Dương bị bắt gặp cùng nhau qua đêm tại một khách sạn trên đảo Tam Á. Ngoài ra, cùng đến đảo này du lịch còn có gia đình của cả hai bên.

Thả Thí Thiên Hạ chưa hết, rộ tin Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng 'trai trẻ' trong dự án chuyển thể, CĐM 'lắc đầu' 'Fan nguyên tác chắc khóc thét ba ngày ba đêm'

Thả Thí Thiên Hạ chưa hết, rộ tin Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng 'trai trẻ' trong dự án chuyển thể, CĐM 'lắc đầu' 'Fan nguyên tác chắc khóc thét ba ngày ba đêm'

Trên Weibo xuất hiện thông tin cho biết tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng "Vụng Trộm Không Thể Giấu" của tác giả Trúc Dĩ sẽ được chuyển thành phim. Triệu Lộ Tư sẽ đóng vai nữ chính 'nên duyên' cùng diễn viên kém tuổi Trạch Tiêu Văn.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương Dương Dương Triệu Lộ Tư sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Thả Thí Thiên Hạ chưa hết, rộ tin Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng 'trai trẻ' trong dự án chuyển thể, CĐM 'lắc đầu' 'Fan nguyên tác chắc khóc thét ba ngày ba đêm'

Thả Thí Thiên Hạ chưa hết, rộ tin Triệu Lộ Tư 'nên duyên' cùng 'trai trẻ' trong dự án chuyển thể, CĐM 'lắc đầu' 'Fan nguyên tác chắc khóc thét ba ngày ba đêm'

Dương Dương tiết lộ nữ thần bấy lâu trong lòng, Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba đều không phải

Dương Dương tiết lộ nữ thần bấy lâu trong lòng, Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt Ba đều không phải

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Phiên bản thay thế của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ: Triệu Lộ Tư, Dương Tử trở thành phiên bản của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Chỉ một điểm cho thấy Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp khi quay phim, bị nhắc nhở từ Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn vẫn y như cũ

Chỉ một điểm cho thấy Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp khi quay phim, bị nhắc nhở từ Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn vẫn y như cũ

Xôn xao thông tin Triệu Lộ Tư 'làm mình làm mẩy' khiến ekip mệt mỏi?

Xôn xao thông tin Triệu Lộ Tư 'làm mình làm mẩy' khiến ekip mệt mỏi?

Triệu Lộ Tư 4 lần đóng vai công chúa: 2 lần được khen, 2 lần bị chê đến thậm tệ

Triệu Lộ Tư 4 lần đóng vai công chúa: 2 lần được khen, 2 lần bị chê đến thậm tệ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 28 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 58 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 28 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?