Kể từ khi Triệu Lộ Tư và Dương Dương hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ, tin đồn tình ái của cặp đôi bỗng dưng xuất hiện và trở thành chủ đề cực "hot", được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Không những vậy, những hành động thân mật của cả hai ở hậu trường bộ phim càng minh chứng cho mối quan hệ vô cùng thân thiết của họ.

Kể từ khi Triệu Lộ Tư và Dương Dương hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ, tin đồn cả hai đang yêu nhau xuất hiện ngày càng nhiều - Ảnh: Internet

Nhiều khoảnh khắc thân mật của Dương Dương và Triệu Lộ Tư trên phim trường Thả Thí Thiên Hạ làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò - Ảnh: Internet

Trước những tin đồn xoay quanh chuyện tình cảm, cả Dương Dương và Triệu Lộ Tư đều chưa từng lên tiếng xác nhận hay bác bỏ điều gì. Điều này càng khiến cho công chúng tin rằng hai người không chỉ xem nhau là đồng nghiệp hay bạn bè.